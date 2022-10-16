İSTANBUL-İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞINA YENİDEN AVUKAT YASİN ŞAMLI SEÇİLDİ Güncel Haberler İSTANBUL 2 Nolu Baro Genel Kurulunda mevcut başkan avukat Yasin Şamlı yeniden baro başkanlığına seçildi. İSTANBUL 2 Nolu Baro Genel Kurulunda mevcut başkan avukat Yasin Şamlı yeniden baro başkanlığına seçildi. İstanbul 2 Nolu Baronun Genel Kurulu bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Baronun mevcut başkanı Avukat Yasin Şamlı, seçimlere tek aday olarak girdi. 2 bin 558 avukatın oy kullanabildiği genel kurulda sabah saatlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Saat 17.00'da oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçildi. BİN 171 OY ALAN ŞAMLI YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ Tek aday olan mevcut başkan Yasin Şamlı, genel kurulda bin 171 oy alarak yeniden İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığına seçildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Güncel Haberler

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