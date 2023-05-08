İSTANBUL-İMAMOĞLU: TAŞLAR KARDEŞLİĞİMİZE ATILMIŞTIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaşananlarla ilgili olarak, 'Topu topu, 300-400 kişi. Bunlar azmettirilmiş insanlardır. Seslenişe başladım, belki beşinci, belki altıncı dakikasında, taşlar yağmaya başladı. Vali bilgi vermek için arıyorum, diye aradı, '7 kişi yaralı tespit ettik' dedi. Ben sadece 12 kişiyle konuştum. Bu saldırıyı yapan o 200-300 kişi içerisinden şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı' Bana bir kişi bile gelmedi. Haber ve cevap bekliyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum ziyareti sırasında yaşanan olaylar sonrasında, Erzurum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın VİP kapısında kendisini bekleyen kalabalığa parti otobüsü üzerinden seslendi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmayı takip etti.

Erzurum ziyaretinde yaşadıklarını anlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim milletime nasıl seslendiğimi siz bilirsiniz. Milletinin değerlerinden, milletimin güzelliklerinden, bu seslenişe başladım, belki beşinci, belki altıncı dakikasında, buradan taşlar yağmaya başladı. Bakın taşlar yağmaya başladı ve tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Aşağıya indim. Bu arada arkadaşlarıma isabet eden taşlar, camlara isabet eden taşlar ve bu esnada 150-200 kişi. Bu arada ben bu konuşmayı yaparken yaklaşık 150 metre ileride de yine bir 150-200 kişi. Topu topu bu, 300-400 kişi. Bunlar azmettirilmiş insanlardır. Bunlar bu insanlar taşları attıkça gözümün önünde, bir çocuğun başı, kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü kanamaya başladı. Bir amcanın gözü, başı yarıldı yere yığıldı. Arkadaşlarım, beni korudular. Aşağı indim, aşağıdan hitap ettim. Dedim, siz cevap vermeyin. Geriye doğru çekilin. Sakın geriye hiçbir şey atmayın. Allah var insanlarımızın bir tanesi de o tarafa doğru bir şey atmadı. O insanlar çaresizce bekledi. Müdahale edilmedi. Tedbir alınmadı. TOMA var, tek bir su fışkırtmadı. Bunları izledik. Orada polisi uyarmama rağmen hareket edilmedi" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR"

Olayın yaşandığı alandan ayrıldığı anları anlatan İmamoğlu, 'Daha sonra dedim ki vatandaşlarım bakın ben sizin aranızda kaldım, benden dolayı siz taşa maruz kalıyorsunuz. Ben mecburen, yine böyle anons ederek, buradan ayrılıyorum. Sizin emniyetiniz için ayrılıyorum. Sizi polis koruyacaktır, deyip oradan ayrıldım. Bakın ayrıldım ve havalimanına geçtim. Havalimanına giderken bize topu topu bir trafik bir polisi eşlik etti. Geleceğim, muhataplarımıza da geleceğim. Bu polis meselesi değil. Polisimiz bizim, canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz. Belediye Başkanı zavallı bir hamle yaparak tarihe kara leke almış bir yerel yönetici olarak geçmiştir. Ne yazık ki vatandaşımızı koruması gereken emniyet güçleri orada ne yazık ki, taş atanların resmen koruma altına alarak onların taş atmasını seyretti" ifadelerini kullandı.

'BANA BİR KİŞİ BİLE GELMEDİ, KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Yaşananlardan sonra Erzurum Valisi ile görüştüğünü ifade eden İmamoğlu, 'Bana arkadaşlarıma, vali bilgi vermek için arıyorum diye aradı, '7 kişi yaralı tespit ettik' dedi. Ben sadece 12 kişiyle konuştum. Peki, bu insanlara taş atan, milletin gözü önünde bu arada yandaki telekom binasının çatısında kamerayla çekim yapan polisler de vardı. Bizim elimizde de görüntüler var. Suç duyurularımızın hepsinin içinde bu olacak. Bu saldırıyı yapan o 200-300 kişi içerisinden şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı' Bana bir kişi bile gelmedi. Kaç kişi gözaltına alındı? Haber ve cevap bekliyoruz" diye konuştu.

'BU ATILAN TAŞLAR KARDEŞLİĞİMİZE ATILMIŞTIR"

İmamoğlu, 'Bu atılan taşlar kardeşliğimize atılmıştır. Bu atılan taşlar bu memleketin değerlerine atılmıştır. İnancına atılmıştır. Bu atılan taşlar milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır. Çok şey yaşatıldı bu millete. Bunu biliyoruz, bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz. Onu söyleyeyim. Bakın bunlar bin yıllık devlet geleneğimizi çürüttüler ama biz bu memleketin esas unsurları, yani milletimiz 86 milyon insanımızla bu milletin ve bu memleketin devlet geleneğini hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. İmamoğlu konuşması sonunda alandan ayrıldı. Alanda bekleyenler, ise olaysız bir şekilde dağıldı.