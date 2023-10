İSTANBUL-İMAMOĞLU MUHTARLARA SESLENDİ MUHTARLIĞI HAK ETTİĞİ SEVİYEYE TAŞIYACAK KİŞİLER BİZLER OLACAĞIZ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu akşam yemeğinde muhtarlarla bir araya geldi. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gecikmeli olarak düzenlenen toplantıda konuşan İmamoğlu, Muhtarlığı hak ettiği seviyeye taşıyacak, yerel düzenlemeleri de, yereli güçlendiren ve hak ettiği seviyeye taşıyacak kişiler bizler olacağız dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya İmamoğlu'nun yanı sıra Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve İstanbul'da görev yapan 963 muhtar katıldı.

'BU MİLLETİN BAŞINA GELEBİLECEK EN GÜZEL ŞEY ATATÜRK'TÜR

Toplantıda konuşan İmamoğlu, 'Cumhuriyeti kurmak, o günde cesaret ister. Saltanata 'hayır' demek cesaret ister. Bakınız ne olmuştur biliyor musunuz Tebadan, vatandaşa dönüşüm olmuştur. Yani birisine tabi olan, kulluk eden, düzenden vatandaş olmaya, eşit olmaya, her birimiz bu memleketin eşit hissedarları olmaya, dönüşülmesine karar verilmiştir. Bu çok önemli bir devrimdir. Böylesine, sadece cumhuriyetin kuruluşu diye tanımlayacağımız bir an değildir. Çünkü bu karar 1923'de alınıyor. 1923'de dünyanın muhtelif yerlerinde; özgürleşme, demokratikleşme mücadelesi veriliyor idi. Ancak unutmayınız, tarihinin en önemli ve ne yazık ki en acı süreçlerini yaşatan, otoriter akılları, faşist düzenin temsilcileri, o tarihlerde ülkelerine liderlik ediyorlardı. Böyle bir dönemde işte milletimizin başına ailesini düşünmeyen, geleceğiyle ilgili hiçbir hesap yapmayan, yuvasını bile kurmayan, yuva kurmayı bile düşünmeye fırsat bulamayan, kendisini milletimize adamış bir insanın liderliği nasip olmuştur. Onun için her yerde söylüyorum. Bir milletin başına gelebilecek en güzel şey Mustafa Kemal Atatürk'tür diye konuştu.

'MUHTARLARIMIZIN TAVSİYELERİYLE POLİTİKAMIZA YÖN VERMEKTEN GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUM

İmamoğlu, 'Muhtarlarımızla bir arada çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Muhtarlarımız da daha sıkı bir temas ve ilişki düzeni kurma konusunda her geçen an daha da ileriye doğru gidiyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz, tamamlıyoruz. Onlarla iş üretmekten yaptığımız işleri onlarla paylaşmaktan ve muhtarlarımızın tavsiyeleriyle politikalarımıza yön vermekten gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü sizler, bireysel iradesiyle aday olmuş ve vatandaşımızın özgür iradeleriyle seçilmiş, demokrasimizin, Türkiye'mizdeki başlangıç noktasısınız. Sevgili dostlar, bazı konular ülkemizde, özellikle hükümet tarafından, ne yazık ki '-mış' gibi yapılması konusunda maharetli uygulamaları var. İşleri zamana yayıp, yapmadan yılları geçirip hatta seçim dönemlerini atlatabilen bir maharete sahipler. Bunu görüyoruz. Ama şunu bilin. Kararlı tutumumuz zamanı geldiğinde yerel yönetimlerdeki siyasi duruşumuzun karşılığı olarak, sizlere gerekli önemi veren ve iş birliğini kuran sistemi ileride inşallah Türkiye'mizin her yerine yayacak ve muhtarlığı hak ettiği seviyeye taşıyacak, yerel düzenlemeleri de, yereli güçlendiren ve hak ettiği seviyeye taşıyacak kişiler bizler olacağız. Onu buradan söyleyeyim. Bu süreçte sizi oyalayan bu sistem ne yazık ki işlerinizi tam olarak çözmezler. Çünkü birçok konuda olduğu gibi, bu konularda da herkesi oy hesabıyla baktığınızda o işler öyle olur ifadelerini kullandı. İstanbul Muhtarlar Akademisi eğitimlerini tamamlayan muhtarlara sertifikaları Ekrem İmamoğlu tarafından verildi.