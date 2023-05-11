İSTANBUL-İMAMOĞLU DOĞRUYU YAPAN KADROLAR GÖREVE GELECEK

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe ve Kadıköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe ve Kadıköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, 'Millet İttifakı'nın becerikli, liyakatlı kadroları bu ülkeyi yönetecek. Bir kişinin dediğini yapan değil, doğruyu yapan kadrolar göreve gelecekö dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de seçim otobüsü üstünden vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, 'Yarın 13. Cumhurbaşkanımızla Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi için, ilk ayak bastığı Samsun'a gideceğiz. Sonra sayın genel başkanımızla, 13. Cumhurbaşkanımızla ve liderlerle, Mansur başkanımızın ev sahipliğinde Ankara'da olacağız yarın. Şimdi buradan, hem İstanbul'a, hem Samsun'a, hem Ankara'ya milletin sesini yollayalım mı dedi.

'DOĞRUYU YAPAN KADROLAR GÖREVE GELECEKö

Sancaktepe'deki konuşmasının ardından İmamoğlu Kadıköy Bağdat Caddesi'ne gitti. Cadde üzerinde vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, bir süre sonra seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara seslendi. İBB Başkanı İmamoğlu, 'Millet İttifakı'nın becerikli, liyakat kadroları bu ülkeyi yönetecek. Bir kişinin dediğini yapan değil, doğruyu yapan kadrolar göreve gelecek. Memleketin has evlatları, memleketin liyakatli kadroları göreve gelecek. Sizin evlatlarınız, sizler geleceksiniz. Kazanıyoruz, milletçe kazanıyoruz diye konuştu.

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