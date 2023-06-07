İSTANBUL-İMAMOĞLU DEĞİŞİMİN SADECE BİR KURUL, HEYET DEĞİŞİMİYLE OLMAYACAĞINI HEPİMİZ BİLİRİZ.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 388 yeni memurla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 'Aday mısınız' sorusuna, O değişim anlayışını, halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz şeklinde cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB, İETT ve İSKİ'de görev yapacak 388 yeni memurla kurumun tarihi Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Toplantı sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir kurultay süreci başladı. Aday mısınız' şeklindeki soruya, 'Öncelikle şunu söyleyeyim Önemli bir seçim yaşadık. Seçimler, bir sonraki aşamasında mutlak bir öz eleştiri, bir muhasebe gerektirir. ve bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim Ne yazık ki, 9 yılda üst üste üç kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız; Yani aynı şeyleri yapıp, yol yürüme gafletine kapılamayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir. Çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. O bakımdan, en üst seviyede bu sürecin en değerli bir şekilde irdelenmesi şart. Tabi, Genel Merkez'inden, en ücra köşedeki örgütüne kadar, bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir. Ben, siyasete girdiğim her an itibariyle, toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım kendi ruh halimde ve bunu yaşamaya da devam ediyorum; edeceğim de. Her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur benim anlayışıma dönük. Kaldı ki, siyasi partilerin asla bir amaç olmadığını, bir hizmet aracı olduğunu da defalarca, her ortamda dile getirdim. Ben, bu felsefeyi temsil ettim ve temsil etme konusunda da kararlıyım şeklinde cevap verdi.

DEĞİŞİM ANLAYIŞINI, EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE TALEP EDER DURUMDAYIM

İmamoğlu, 'Değişim meselesi önemli. Değişim, çok önemli bir kavram. Ben, geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada, aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekun bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben, aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını, halen, en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor. İnsanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin, ne ses çıkarttığını Ne istediğini Anlamamız şart. Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Bunların ne istediğini, nasıl bir gelecek arzusunda olduklarını da görmeden siyaset olmaz. Bunları görmek zorundayız. Ben, o gün ne ifade etmişsem aynı yerde, aynı duruşla yoluma devam ediyorum. Ki demokrasi de zaten onun için var. Aslında demokrasi, en ciddi anlamda değişimi tarifler. Onun için demokrasi çok güzeldir. ve hayatımızda olması gereken en önemli kavramın demokrasi olduğunu her zaman, her yerde söyledim. Bugün de yanınızda, huzurunuzda ifade etmiş olayım. Düşüncelerim bunlar. Bu düşüncelerimin üzerinden sizin ne çıkarttığınızı bilemem. Ama elbette ki mesele, bir makam ya da bir kurul meselesi değil diye konuştu.

'DEMOKRASİNİN BİR NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da yaptıkları görüşmeyle ilgili 'Sayın Kılıçdaroğlu'yla Ankara'da görüştünüz. Sizin bu değişim sürecine liderlik etmekte, 'Evet ben gönüllüyüm' dediğiniz konuşuluyor. Bu görüşmelerin ayrıntılarını alabilir miyiz Bu değişime liderlik etme konusunda 'Evet ben varım' diyor musunuz' şeklinde soruya yanıt veren İmamoğlu, Ben, bütün bu duygu ve düşüncelerimi, çok geniş kapsamlı bir şekilde elbette ki kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim; ideallerim uğruna, her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. ve demokrasinin bir neferi olmaya, her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yoldayım. Aynı yolda yürüyorum. Konuştuğumuz şeyler, bunlar. Takip ediyorum süreci dedi.

KERVAN YOLDA DİZİLİR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik tepkisinin nasıl olduğu şeklindeki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, Arkadaşlar, yani çok detay var. Bu detaylar, benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Hatta daha önemli bir şey söyleyeceğim size. İşte 'Siyasi yasak ne olacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ya da yerel yönetim ne olacak' Bakın bunların hepsi, evet cevapları verilmesi gereken sorular. Ama kervan yolda dizilir ve bu süreçler, inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan, değişimi gerçekleştirmek. ve bütün detayları aslında insanlarımız biliyor. Tabii ki detaylara ihtiyaç duyulduğunda, kamuoyuyla da zamanı geldiğinde paylaşılır şeklinde konuştu.