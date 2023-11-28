İmamoğlu: 2024 yılında 35 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz

Altan ÇİMEN-Özenç KILIÇ/İSTANBUL, İBB Meclisi Kasım ayı yedinci oturumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu, "Toplam bütçe gelirlerimizi 178 milyar 500 milyon lira, toplam bütçe giderlerimizi ise 213 milyar 500 milyon lira olarak tasarladık. Dolayısıyla 2024 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 35 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısının yedinci oturumu, Meclis 1'inci başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 bütçe planı görüşüldü. Bütçe sunumunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. İmamoğlu yaklaşık 2 saat süren sunumunda, 2019-2023 yılları arasından Ulaşım, Çevre, Üretim, Sosyal yardımlar, Kentsel Dönüşüm, Deprem, Kültür ve Spor faaliyetleri başlıkları ile yapılan hizmetleri anlattı.

"2024 YILI BÜTÇESİ, NEREDEYSE GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 5 YILIN TOPLAM BÜTÇESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR BÜTÇEDİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizlere sunduğumuz 2024 yılı bütçesi, Türk Lirası olarak neredeyse geride bıraktığımız 5 yılın toplam bütçesi büyüklüğünde bir bütçedir. İkinci dönemimizin ilk yılı olan 2024 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçemiz özeti şu şekildedir. Toplam bütçe gelirlerimizi 178 milyar 500 milyon lira, toplam bütçe giderlerimizi ise 213 milyar 500 milyon lira olarak tasarladık. Dolayısıyla 2024 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 35 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bunun 15 milyar lirasını nakit ve Eurobond mevcudumuzdan karşılayacağız. 20 milyar lirasını ise borçlanmayla finanse etmeyi planlıyoruz. İSKİ ve İETT dahil 2024 yılı konsolide bütçemiz 294 milyar lira olduğunu belirtmek isterim. İştirak şirketlerimizin 2024 yılı bütçesi ise 222 milyar lira olacak. Dolayısıyla toplam konsolide bütçemiz 516 milyar liraya ulaşacak. 2024 yılında iştiraklerimiz dahil yatırıma 145 milyar lira ayırdık. Böylece Türkiye'de yerel yönetimler eliyle yapılacak bütün yatırımların dörtte birini tek başımıza İstanbul olarak yine biz yapacağız. Son 5 yılda olduğu gibi 2024 yılında da bütçemizde en büyük kalemi elbette ki yatırım harcamaları oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"ÖDEDİĞİMİZ BORÇ TUTARI KADAR BİR KUR MALİYETİ BİNDİ SIRTIMIZA"

Ekonomik krizin bütçeyi de etkilediğini vurgulayan İmamoğlu, "Görülmemiş bir enflasyon fırtınası, fiyatların her gün bir önceki güne kıyasla artıyor olması, kaçınılmaz olarak bizim bütçemizi de, iş yapma kabiliyetimizi de olumsuz etkiliyor. Tüm hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın maliyetinin kat be kat arttığı bu süreçte, yatırımlarımızı öz kaynaklarımızla finanse etmenin yanı sıra, doğru borç yönetimi yaparak 4,5 yılda 7.8 milyar lira iç kredi kullandık. Bunun karşılığında 11.1 milyar lira iç borç geri ödedik. Bu süre zarfında düşük faizli kredi veren Kamu Bankaları ve İller Bankası'na sayısız başvuru yapmamıza rağmen aldığımız kredi ne kadar tahmin edin, sıfır. Metro inşaatlarına 1,5 milyar Euro nakit ödeme yapmanın yanı sıra önceki dönem alınan krediler için de tam 1 milyar Euro dış borç ödemesi yaptık. 2019 Haziran'ından bu yana bugünkü kurlarla 79 milyar lira dış borcu geri ödedik. Bununla birlikte hükümet kendi yaparak bize devrettiği bir metronun nasıl 9 ayda parasının geri alındığını ilk kez biz yaşadık. Sadece 9 ayda bizden tahsil edilen miktar 4.2 milyar lira. Yani 5-6 yılda bitirdikleri metronun, zamanında ulaştırma bakanlığından devredilen metronun parasını 9 ayda bizden geri aldılar. Toplam 4.5 milyar lirayı bizden tahsil etti. Tam da bu noktada çok önemli bir hususu daha dikkatinize sunmam gerekiyor. Göreve geldiğimiz 2019 Haziran'ından bu yana, ne kadar kur farkına maruz kaldığımızı sizlere belirtmek isterim. Tam olarak 62 milyar lira, kur farkının maliyeti. Yani 2019 Haziranından bu yana bugünkü kurlarla 79 milyar lira toplam borç geri ödemesi yapmamıza karşın, kur artışından kaynaklı 62 milyar liralık ilave maliyete maruz kaldık. Yani neredeyse ödediğimiz borç tutarı kadar bir kur maliyeti bindi sırtımıza. Üzülerek söylüyorum ki ekonominin bu denli yanlış yönetilmesi sebebi ile uğradığımız bu kur zararı ile bugünkü kurla hesaplansa dahi 45 km daha metro hattı yapılabilirdi" diye konuştu.

"REEL RAKAMLARLA BAKACAK OLURSAK, BELEDİYEMİZİN BORÇLARINI ARTIRMADIK"

İBB'nin borçlarını azalttıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bu aşırı yüksek enflasyon ve kur artışı karşısında, gerçekçi bir değerlendirme yapabilmek için borçluluk durumumuza döviz cinsinden sizinle paylaşmak isterim. Haziran 2019 tarihinde devraldığımız tüm borçların iç kredi, dış kredi, kamu kurumlarımıza ve yüklenicilere olan tüm borçların toplam tutarı 4 milyar 57 milyon Euro'ydu. Bugün itibariyle ise iç, dış, kurum ve yüklenicilere olan tüm borçlarımız toplam 3,4 milyar Euro. Yani Euro bazında baktığımızda 600 milyon Euro azalttığımız bir borç. Devlet bankalarının tek kuruş kredi vermeye yanaşmadığı ve her geçen gün yeni bir engelin çıkarıldığı bu dönemde yaptığımız yüzlerce yatırım ve atılıma rağmen, döviz cinsinden hesaplayarak reel rakamlarla bakacak olursak, belediyemizin borçlarını artırmadık" şeklinde konuştu.