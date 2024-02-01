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İlyas Salman'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu

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Sinema sanatçısı İlyas Salman, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan yargılandığı davada avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Dosya, talebin değerlendirilmesi için üst mahkemeye gönderildi. Duruşmada, Salman'ın avukatı hakimin reddini talep ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, talebin incelenmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"CUMHURBAŞKANINA alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sinema sanatçısı İlyas Salman'ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Dosya, talebi değerlendirmek üzere üst mahkemeye gönderildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İlyas Salman katılmazken, avukatı Uğur Poyraz geldi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Salman'ın avukatı Poyraz, hakimin reddini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer ise eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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