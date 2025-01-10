İstanbul ile Uygur Özerk Bölgesi Arasında Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı

URUMQİ, 10 Ocak (Xinhua) -- İstanbul ile Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi arasında yeni bir hava kargosu rotası açıldı.

Çinli yetkililere göre, 55 ton kargo taşıyan ilk uçak, perşembe günü Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak İstanbul'a doğru hareket etti.

Havalimanı gümrük idaresine göre, haftada dört uçuş yapılacak ve uçuşların her biri yaklaşık 7 saat sürecek.

Xinjiang'daki uluslararası bir lojistik şirketinin yetkilisi Hua Chen, yeni kargo rotasının Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini çeşitlendireceğini ve dış ticaret işletmelerine Asya ile Avrupa pazarlarına genişleme konusunda güçlü lojistik destek sağlayacağını belirtti.

Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde 16 uluslararası kargo rotası açarak Orta Asya, Batı Asya ve Avrupa'ya yayılan bir hava lojistiği ağı kurmuş durumda. Genellikle giyim, gıda ve büyük ekipmanlar gibi mallar ithal edilirken, ihraç edilen ürünler arasında temel olarak günlük ihtiyaçlar, mekanik ve elektrikli ürünler ve yüksek teknoloji ürünleri yer alıyor.