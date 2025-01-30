İstanbul İlçe Belediye Başkanları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İstanbul'un ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlçe belediye başkanları, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de Zaman Kırılması", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Osmancan Gürdoğan'ın "Son Kale Düştü" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğrafını seçen Çaykara, "Spor"da İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın İzinde", "Özgür Suriye"de ise Emin Sansar'ın "Her Şeye Rağmen" karesini tercih etti.

Çaykara, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

"Bilim kurgu filmlerindeki stüdyo gibi ama canlı maalesef"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını beğendi.

"Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesini seçen Bahadır, "Spor"da Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafına oy verdi.

"Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafların çok acı bir gerçeği ortaya koyduğunu belirten Bahadır, "Apartmanlar var ama oturulamayacak duruma gelmiş. Aynı bilim kurgu filmlerindeki stüdyo gibi ama canlı maalesef. İşte Suriyeliler bunları yaşamış." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Özgür Suriye"de Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" fotoğrafını seçti.

Çalık, birçok toplumsal olayı aktaran fotoğrafların başarılı olduğunu ifade etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Haber"de Ali Jadallah'ın "O bakış", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Özgür Suriye"de Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğraflarını seçti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur deryası" fotoğraflarını beğendi.

"Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy veren Cin, "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Özgür Suriye"de Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi" karesini tercih etti.

Suriye'deki gelişmelerin tüm bölge ve dünya için büyük önem taşıdığına değinen Cin, "Dünya, çok olağanüstü durumlardan geçiyor. Savaşların, mücadelelerin ve baskıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnşallah Suriye'de başlayan özgürlük dalgası, tüm dünyaya yayılır ve herkes özgür şekilde hayatına devam eder." dedi.

"Tarım ve üretim kategorisinin de yer almasını diliyorum"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Haber"de Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafını tercih ederken, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Daniel Ceng'in Yürüyüş Yolu" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat"ta Halil Sağırkaya'nın "Gece Şehri" fotoğrafını oylayan Balcıoğlu, "Spor"da Filip Stevanovic'in "Iska", "Özgür Suriye"de Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı" karesini seçti.

Fotoğrafların her birinin ayrı ayrı birer hikayesi olduğunu anlatan Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak İstanbul'un en büyük çiftçisi ünvanına sahibiz. Tarımsal üretimde önemli projelere imza atıyoruz. Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasında önümüzdeki yıllarda tarım ve üretim konusunda da karelerin yer almasını gönülden diliyorum." dedi.