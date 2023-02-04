İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; Aynı Gün Yarım Saat Arayla Açtığı Üç Ayrı İhaleyi Tek Şirket Kazandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; aynı gün içinde, yarım saat arayla üç farklı araç kiralama ihalesi açtı. Üç ihaleyi de Aydoğanlar Otomotiv kazandı. Üç ihalenin toplam maliyeti 13 milyon 927 bin TL.

GÜNEY ÜLGER

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ; aynı gün içinde, yarım saat arayla üç farklı araç kiralama ihalesi açtı. Üç ihaleyi de Aydoğanlar Otomotiv kazandı. Üç ihalenin toplam maliyeti 13 milyon 927 bin TL.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 13 Ocak 2023 tarihinde Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin b fıkrasına göre üç ayrı ihale açtı.

İlk ihale, 13 Ocak'ta saat 15.30'da yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerde Avrupa Yakası'nda kullanılmak üzere iki ay süreyle sürücülü kamyonet kiralama hizmeti için açılan ihaleyi, 4 milyon 980 bin 250 TL sözleşme bedeli ile Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

İkinci ihale; yine iki ay süreyle binek araç ve minibüs kiralama hizmet alım işi için açıldı. Bu ihale, 13 Ocak'ta saat 16.00'da yapıldı. Bu ihaleyi, 4 milyon 977 bin 88 TL sözleşme bedeli karşılığında yine Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

Üçüncü ihale ise saat 16.30'da düzenlendi. İhalenin konusu; iki ay süreyle Anadolu Yakası'nda kullanılmak üzere sürücülü ve sürücüsüz kamyonet kiralanması için hizmet alımıydı. Bu ihalede, 3 milyon 969 bin 760 bin TL bedel ile Aydoğanlar Otomotiv ile sözleşme imzalandı.

Bir buçuk saat içinde düzenlenen üç ayrı ihaleyi, 13 milyon 927 bin 98 lira karşılığında Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

PAZARLIK USULÜ İHALE, HANGİ ŞARTLARDA YAPILABİLİR?

Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin B fıkrasına göre, pazarlık usulü ihale, ancak; "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde" veya "İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" durumunda yapılabiliyor.