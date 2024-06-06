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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, otizmli çocuğun mezuniyet gösterisinde dışlandığı iddialarını soruşturuyor

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Basında ve sosyal medya platformlarında yer alan, bir eğitim kurumumuzda yaşandığı iddia edilen, otizmli bir anaokulu öğrencisinin mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konu, hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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