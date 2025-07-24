İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı Toplantısı Yapıldı

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen başkanlığındaki toplantıya, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gözen, kurulun 1. dönem toplantısının ardından tamamlanan ve açılışı yapılan yatırımları anlattı.

İstanbul'da 2025 yılının ikinci döneminde finansman kaynağı, genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare KİT bütçelerine dayanan 994 proje uygulandığını belirten Gözen, "Bu projelerin toplam tutarı 1 trilyon 700 milyar 683 milyon lira. Önceki yıllar harcaması 553 milyar 699 milyon lira. Yıl ödeneği 178 milyar 90 milyon lira. Harcama tutarı ise 62 milyar 115 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının ikinci döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 35 olup 59 proje tamamlanmıştır." diye konuştu.

Genel ve özel bütçeli kuruluşların yürüttüğü proje çalışmalarına da değinen Gözen, koordinasyon kurulu üyelerine devam eden yatırımların hedeflenen sürelerde tamamlanması konusunda gerekli özverinin gösterilmesini istedi.

Gözen'in konuşmasının ardından, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri 2025 yılı yatırımlarına ilişkin sunumlar yaptı ayrıca kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular hakkında bilgilendirme sağlandı.