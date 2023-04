İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE BAĞCILAR MEYDANI'NDA PARTİLİLERLE BULUŞTU

İSTANBUL AK Parti teşkilatının düzenlediği '2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş Programı' kapsamında, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Bağcılar Meydanı'nda partililerle buluştu. Yürüyüş öncesi konuşan Kabaktepe, Bu yürüyüşümüzün kısaca adı '2023'ten 2053'e'. Sembolik olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı'ndan 2053'e bir yürüyüş yapıyoruz, bu yürüyüşte 1071'in çalışkanlığı var, 1453'ün azmi var, 1920'nin Kuva-yi Milliye ruhu var, 29 Ekimin, Türkiye'nin, ülkemizin, insanımızın bağımsızlığına olan inancı var. Her zaman ve tarihin her döneminde her noktasında bu milletin kendi kendine vurulacak zincirleri kırdığına dair o ruhu da temsil ediyor bu yürüyüşümüz dedi.

AK Parti teşkilatı, 2023 ve 2053 hedeflerine vurgu yapmak amacıyla '2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş Programı' kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi. Yüzlerce vatandaş, milletvekili adayları ve partililer yürüyüşe katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yürüyüş öncesi basın açıklamasında bulundu. Kabaktepe, Bağcılar meydanımızda görüyorsunuz heyecan yüksek. Gençlik kollarımız, İlçe başkanımız, Belediye Başkanımız ve Bağcılar'da gençlerimizle, kardeşlerimizle beraberiz. Bağcılar'ı temsilen bir grup arkadaşımızla buradayız. Bu akşam İstanbul'un 39 İlçesinde 39 meydanda başlayarak bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşümüzün kısaca adı 2023'ten 2053'e. Sembolik olarak Cumhuriyet'imizin 100. Yılı'ndan 2053'e bir yürüyüş yapıyoruz, bu yürüyüşte 1071'in çalışkanlığı var, 1453'ün azmi var, 1920'nin Kuva-yi Milliye ruhu var, 29 Ekimin, Türkiye'nin, ülkemizin, insanımızın bağımsızlığına olan inancı var. Her zaman ve tarihin her döneminde her noktasında bu milletin kendi kendine vurulacak zincirleri kırdığına dair o ruhu da temsil ediyor bu yürüyüşümüz. Aynı zamanda Cumhuriyet'imizin 100. yılında 2023'ten 2053'e giderken Türkiye'mizin muhasır medeniyetler seviyesinin de üstünde dünyanın ilk 10 ülkesinden biri haline gelmesinin ruhu var. 21 yıldır AK parti iktidarları döneminde özgürlüklerde de, siyasette de, kültürde, sanatta, sporda çok başarılar elde ettik. Bugün burada gençlerimizin sesini daha çok duyuyoruz. Onların heyecanını daha çok görüyoruz. Hakikaten geçlerimizin Türkiye'nin yönetiminde ve siyasette bir özne haline gelmesi nesnellikten öznelliğe gelmesi, söz sahibi olması, paydaş haline gelmesi noktasında da büyük gayretler gösterdik. dedi.

Kabaktepe, Biz çocukken yerli malı haftası yapardık. Yerli malı haftasında okullarımızda sıralarımızın üstüne biz tarım ürünlerimizi getirirdik ama bugün 2023'ten 2053'e yürürken biz yerli malı haftası yaptığımızda sadece tarım ürünlerimizi değil Teknofest'in bugün açılışını da gördük. 1 Milyon gencimiz otonom araçları ile yer altında giden, yer üstünde giden, gökyüzünde giden, suda giden her türlü teknolojik araçları ile yerli malı haftası yapacak hale gelmiştir. Dolayısıyla bu 2053'e doğru yürürken Türkiye'nin ilk 10 ülkesi haline gelme çabasını sembolize eden bir yürüyüşüdür. 85 milyonun kardeşliğinin bir yürüyüşüdür, tüm Türkiye oluşumuzun bir yürüyüşüdür Türkiye yüzyılına doğru bir yürüyüştür. Türkiye'nin büyümesine Türkiye'nin 100 yılının kurulmasına karşı çıkanlar olabilir hazmedemeyen olabilir bunu bir türli kabullenemeyenler olabilir ama biz bugün Bağcılar Meydanı'ndan tüm İstanbul'un 39 İlçesinden sesleniyoruz kim ne diyorsa desin kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın Türkiye yüzyılında, Türkiye hak ettiği değeri alacak hak ettiği yeri alacak birlikteliğimizi ve beraberliğimizi kardeşliğimizi bozmadan 85 Milyon Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu akşam Bağcılar Meydanımızda ve 39 İlçemizde başlayan meydan da 2023'ten 2053'e yürüyüşümüzün temsil ettiği anlam budur. Ötekileştirmenin insanlarımızı bölmenin insanlarımızın bir birine karşı sevgi ve muhabbetini yok ederek bir birine karşı sevgisizliği körüklemenin karşısında durduğumuzu aynı 1071'de, 1453'de, 1920'de, 1923'de olduğu gibi hep beraber ülkemize bayrağımıza ezanımıza kardeşliğimize ve dostluğumuza uzanan her saldırıya karşıda her zaman ayakta durduğumuzun temsil den bir yürüyüştür. diye konuştu.

Kabaktepe, Bu yürüyüş 2023'ten 2053' bir yürüyüş derken Türkiye'nin bu zamana kadar kazandığı özgürlükler bağlamındaki değerleri, demokrasi anlamındaki geldiği seviyeyi, sanayide getirdiği çıtayı, bilişimde, dijital evrende geldiği noktayı hazmedemeyen, 'ben bunu kapatıp bunu yok edeceğim, bunu sileceğim, bu fabrikayı kapatacağım, bu gelen ilerlemeye tahammül edemiyorum' diyenlere şunu diyeceğim. Türk milletinin, halkımızın 39 İlçeden bugün şunu haykıracağız tüm bu kazanımlarımıza bu millet sahip çıkacak. Dokunmak isteyenlere dokundurmayacaklarına dair demokratik olarak hukuksal zeminde de en büyük haykırışı temsil eden bir yürüyüştür bu yürüyüş ifadelerini kullandı.