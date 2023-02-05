İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı- Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa' seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel