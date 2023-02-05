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İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

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İDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı- Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa' seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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