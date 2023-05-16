İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti ilçe teşkilatlarına yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Soylu bugün, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Parti üyelerine seslenen Soylu, 'Şimdi bu seçimin sonucu şöyledir. 2 buçuk milyon fazla oy aldık, doğru mu' Gerçi onlar o seçim akşamı kazanmışlardı. Elinizde tutanaklar var, hala çamura yatıyorlar. Yenilen pehlivan güreşe doymaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin ardından Ak Parti İlçe Başkanlıklarına yaptığı ziyaretlere devam etti. Soylu bugün, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda partililere seslenen Soylu, 'Dünyaya demokrasi ve milli irade bayrağını ve hukukun üstünlüğü bayrağını salladık. Çünkü seçim bir hukuk meselesidir. Burada uzun zamandan beri Avrupa'dan ve Amerika'dan, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik bize gelen itirazların tamamına, hem de mesneti olmayan, dayanağı olmayan itirazların tamamına milletimiz, 2 buçuk milyon fark atarak. Ardından da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 320'nin üzerinde milletvekiliyle çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakıyla beraber yarım puanla, 275 bin Oy'a 27 milyon oyla 2. tura gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

SOYLU, AK PARTİLİ AVUKATLARI GÖREVE ÇAĞIRDI

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, burada avukatlara çağrıda bulunarak, göreve çağırdı. Soylu, 'Ne kadar avukatımız var' Hepsini, sandık günü sandık görevlisi yapacağız. Sandıktan önce de eğiteceğiz. Görev almayanları bilelim, bu kadar basit. Öyle hukuk okuyacaksınız, avukat olacaksınız, dava eriyim diyeceksiniz, ense yapmak yok" diye konuştu.

"YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ"

Ak Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, 'Şimdi bu seçimin sonucu şöyledir. 2 buçuk milyon fazla oy aldık, doğru mu' Gerçi onlar o seçim akşamı kazanmışlardı. Elinizde tutanaklar var, hala çamura yatıyorlar. Yenilen pehlivan güreşe doymaz, hala çamura yatıyorlar. Bazen belediye başkanlarını çamura yattırıyorlar, bazen anlı şanlı profesör başbakanlık yapmışlara çamura yattırıyorlar. Hesap mı bilmiyorsunuz? Kitap mı bilmiyorsunuz? Ders mi bilmiyorsunuz? Bu millete, o akşam hiç yakışmadı. Hele 2 tane belediye başkanına hiç yakışmadı. Doğru değil. Milletten çıkıp bir özür dilemeleri lazım, 'biz sizi yanıttık' demeleri lazım. Şimdi aynı hataya, nasıl olsa CHP'den 11- 12 milletvekilini kaptı, aynı hataya, eski başbakan sıfatıyla, zannediyor ki 'Eski başbakan söyleyince lafıma itibar ederler.' ya senin lafına millet itibar etmez, Kılıçdaroğlu itibar eder. Etti zaten sana 10 milletvekili hediye etti" dedi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023