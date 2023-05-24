İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: PAZARTESİ GÜNÜ ŞÜKÜR NAMAZINI AYASOFYA'DA KILACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilköy de bir otelde düzenlenen 'Sivaslılarla Buluşma' programında İstanbul'da yaşayan Sivaslılara seslendi. Soylu, "Suriye'de bulunmamızın sebebi şuydu. Tam 2011 yılından itibaren bir Suriye iç savaşı var. ve oradan toplam 6 milyon 800 bin insan ülke içinde yer değiştirdi, Suriye'nin içerisinde, 6 milyon 700 bin insan da ülkesinin dışına çıktı. Ürdün'den Lübnan'a kadar, Avrupa'dan Türkiye'ye kadar, kısmen Mısır'a kadar tam 6 milyon 700 bin insan ülkesinden yer değiştirdi. Türkiye'ye de geldi, bugün 3 milyon 381 bin Suriyeli kardeşimiz var. Bundan tam 1 yıl önce Cumhurbaşkanımızla Katar Emiri bir araya geldiler. Dediler ki, ne yapmamız lazım? Çünkü Cumhurbaşkanımız bundan bir süre önce Birleşmiş Milletler kürsüsünde bütün dünyaya seslendi. Orada terörden arındırdığımız bir bölge var. Gelin oraya konutlar yapalım. Bütün dünya ülkeleriyle beraber yapalım. Bütün dünya ülkeleriyle burada, o insanları Türkiye'den alıp, o güvenli bölgeye yerleştirelim. Bir tek ülkeden ses çıkmadı. Bir tek ülkeden biz bunu yaparız denmedi" diye konuştu.

"TEK SES KATAR'DAN GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına tek cevap veren ülkenin Katar olduğunu vurgulayan Soylu, "Nereye? Benim bugün gittiğim Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine, Barış Pınarı bölgesine, aynı zamanda zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ne bu bölgelerin tamamına bize bir ülkeden ses geldi. O da Katar'dan. Katar dedi ki 'ben Türkiye'nin bu çağrısına cevap veriyorum' ve Türkiye'nin bu çağrısına cevap vererek ben orada tam 240 bin konutun yapılması konusunda Türkiye'yle bir mutabakata varıyorum. Tam 1 milyon Suriyeli kardeşimizi Türkiye'den alacağım ve 240 bin konutla beraber orada Cerablus'ta, El Bab'da, Tel Abyad'da daha sonra Resulayn'da o bölgelerde bu konutlar yapacağım. Sadece konuk yapmayacağım. Bir taraftan organize sanayi sitesi yapacağım. Bir taraftan tarım alanları yapacağım. Bir taraftan hastaneler yapacağım. Bir taraftan okullar yapacağım. Bir taraftan alışveriş merkezleri yapacağım. 60 metrekarelik, 80 metrekarelik, 100 metrekarelik evler yapacağım. ve orada tek bir şart koyacağım. Türkiye'den gelen Suriyeliler burada oturabilme hakkına ve çalışabilme hakkına sahiptirler. Dostluk gösterdi, yakınlık gösterdi ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu büyük meselede Katar Emiri, Recep Tayyip Erdoğan'la dostluğu ve Türkiye'yle dostluğu sebebiyle elini uzattı. Bugün onun için gittik. Bugün ilk 5 binlik konutun temelini atabilmek için, Nisan ayında 240 bin konutun protokolünü yaptık ve ilk 5 binlik konutun bugün temelini attık. 6 ay içerisinde 5 bin konut bitecek. Şimdi 2 ay içerisinde 28 bin konut daha başlayacak. ve 240 bin konutun inşallah 2.5 yıl en geç 3 yıllık bir süreç içerisinde tamamlayacağız. Burada güvenli, onurlu ve gönüllü bir geri dönüşle beraber bu meselede bütün dünyada ve insanlık tarihinde ilk kez bir adım atacağız. Tayyip Erdoğan öyle lafla peynir gemisi yürüten bir lider değil, bütün dünyaya, işin nasıl yapılacağını, insanlığa nasıl sahip çıkılacağını ve bugüne kadar 21 yıldır Türkiye'yi hangi noktadan, hangi noktaya getirdiğini gösteren bir liderdir" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN HER ÜLKESİNDE BU İKİ IN TEK GALİBİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLACAKTIR"

"ŞÜKÜR NAMAZINI AYASOFYA'DA KILACAĞIZ"

Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan'ı size emanettir. Sivaslı hemşerilerim, bu emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Pazar akşamı Allah nasip edecek, Dünya lideri yeniden seçilecek. Pazartesi sabahı namazında, şükür namazında Ayasofya'da kılmayı bize nasip edecek" ifadelerini kullandı.

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