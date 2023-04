İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU HER BİR ROMAN KARDEŞİMİZ BENDEN DAHA FAZLA BU ÜLKENİN EVLADIDIR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, her türlü ayrımcılığa karşı, her türlü yanlış algıya karşı Romanların yanında olduklarını belirterek 'Hiçbir Roman kardeşimizin bu ülkenin hiçbir parçasında bir an için bile olsun kendisini yabancı veya oraya ait değilmiş gibi işletmesine izin vermeyeceğiz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, her türlü ayrımcılığa karşı, her türlü yanlış algıya karşı Romanların yanında olduklarını belirterek 'Hiçbir Roman kardeşimizin bu ülkenin hiçbir parçasında bir an için bile olsun kendisini yabancı veya oraya ait değilmiş gibi işletmesine izin vermeyeceğiz. Ben ne kadar bu ülkenin evladıysam, her bir roman kardeşimiz benden daha fazla bu ülkenin evladıdır dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Roman Vatandaşlarla İftar Buluşması' etkinliğine katıldı. Şişli'deki bir otelde gerçekleşen programda konuşan Soylu, Roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için geçmiş yıllarda bir araya geldiklerini hatırlattı. İçişleri Bakanı Soylu 'Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı başkanlığında, milletvekillerimizin, ilgili valiler, İller İdaresi Genel Müdürü ve yardımcısı, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin katılımıyla, 2021 ve 2022 yıllarında Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı İzmir, Bursa, Tekirdağ ve çevresini kapsayan Düzce ve çevresini kapsayan ve nihayetinde İstanbul illerinde Roman Sivil Toplum Kurulu buluşmaları gerçekleştirdik. Buralarda Roman vatandaşlarımızın taleplerini aldık, çözümler ürettik. Bu buluşmalarda bizden en çok istenen valiliklerde bir muhatap bulabilmekti. Bunun için Adana, Bolu, Çanakkale, Düzce, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ illerinde İçişleri Bakanlığı 2 tane Roman koordinatörü ile 13 valilik Roman saha koordinatörü olmak üzere toplamda ilk etapta 15 koordinatör görevlendirdik. Diğer illerimizde de atama yaparak bu sayıyı şimdi 25'e çıkardık. Bu arkadaşlarımız sizlerin emrindedir, bizler sizlerin emrinizdeyiz. Aynı zamanda İstanbul'umuzda, ilçelerimizde, kaymakamlarımızın yanında 28 ilçe koordinatörü var. Onların da birtakım eksikleri vardı, şimdi talimat verdim eksikleri gideriyoruz dedi.

ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURDUK

Soylu, görevli belirlemenin yanı sıra başka adımlar da attıklarını ifade ederek 'Talepleri yerinde dinlemek için geçtiğimiz aralık ayında, vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı mahalleleri ziyaret ettik. Roman vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik, not aldık. Sonrasında şöyle bir gelişme oldu; 21 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Roman Buluşması Etkinliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir talimat aldık. Roman vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım ve benzeri kamu hizmetlerine erişimlerini hızlandırmak ve bunları kolaylaştırmak için sosyo-ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi için yapılacak faaliyetlerin koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Roman Koordinasyon Merkezi kurulması talimatı aldık. Roman vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek için İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim kurduk. Bir genel müdür yardımcımızı bu işte görevlendirdik. Yönergesini hazırladık, çalışma şeklini belirledik. Sadece bizim bakanlıkla mı sınırlı kaldık Hayır. Tüm bakanlıklardan, bakan yardımcısı düzeyinde katılım gösterebilecek ve İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında yılda en az 1 kez toplanacak olan, Roman Koordinasyon İstişare Kurulunu da kurmuş olduk. Bu kurul en üst düzey kurul olarak görev yapacak. Bunun altında İller İdaresi Genel Müdürümüz başkanlığında 3 ayda bir toplanacak olan ve her bakanlıktan genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılacağı Roman Koordinasyon Merkezi Komisyonunu oluşturduk. Tayyip Erdoğan orada talimat verdi, 'bunu kuracaksın' diye. Biz lafla peynir gemisi yürütmeyiz. Tayyip Erdoğan talimat verdi mi yerine gelir diye konuştu.

HER BİR ROMAN KARDEŞİMİZ BENDEN DAHA FAZLA BU ÜLKENİN EVLADIDIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sözlerini şöyle sürdürdü 'Bütün kurumlarımız, evinden, sağlığına, Çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Bakın göreceksiniz. Neler olacak ve bu konuda neler yapacağız Sağlığından eğitimine kadar her türlü meselede yanınızda olacağız. Ayrıca bir de Roman Koordinasyon Merkezi işlemlerini takip etmek üzere İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüklerinde yeni Roman Masası oluşturuyoruz. Peki, bu koordinasyon kurulu, bu istişare kurulu ve komisyon nelerle ilgilenecek Bir kere her türlü ayrımcılığa karşı, her türlü yanlış algıya karşı bu arkadaşlarımız Romanların yanında olacak. Hiçbir Roman kardeşimizin bu ülkenin hiçbir parçasında bir an için bile olsun kendisini yabancı veya oraya ait değilmiş gibi hissetmesine izin vermeyeceğiz. Ben ne kadar bu ülkenin evladıysam, her bir Roman kardeşimiz benden daha fazla bu ülkenin evladıdır, evladıdır, evladıdır