İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, GENÇLERLE SAHURDA BULUŞTU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te AK Parti Gençlik Kolları'nın sahur programına katıldı. Programda konuşan Soylu, "Doğru yoldayız, oradan gidiyoruz. Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gençlik Kolları'nın Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği sahur programına katıldı. Gençlerle sahur yapan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Soylu, "Ben terör örgütlerinden korkmuyorum. Onların etki alanları belli, onlarla mücadele belli. Ama dünyanın en temel problemlerinden bir tanesi kültürel terörizmdir. Bu kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Bu kadar açık ve net. En temel problemlerimizden bir tanesi her ülkenin zeminini altından almaya çalışıyorlar. Tam böyle, adam devşiriyorlar, para veriyorlar onlara sanal itibar kazandırıyorlar. Kazandırdıkları sanal itibarlar üzerinden da ülkeleri tahrip etmeye çalışıyorlar" dedi.

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"TAYYİP ERDOĞAN DEVRİMCİ BİR ADAMDIR"

Doğru yolda ilerlediklerini belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Değerlerine bağlı bir devrimcidir. Onun için de cesurdur. Size altyapısı hazır, geleceğe doludizgin koşabilecek, risklerden mümkün olduğunca arındırılan, komşularının ve etrafındaki coğrafyanın saygın gördüğü, kardeşlik ve dostluk mukabelelerinin yapıldığı bir Türkiye bırakılmaktadır. Onun için bizden avantajlısınız" dedi.