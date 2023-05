İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: BAY BAY KEMAL TERÖR DEVLETİ KURDURMAK İÇİN AMERİKA'YLA ANLAŞTI. PKK'YLA VE PYD İLE ANLAŞTI

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, 'Nasıl Yemeni yapmışsa, nasıl Libya'yı yapmışsa, nasıl Lübnan'ı yapmışsa, nasıl yıllardır Filistin'i yapıyorsa aynı şekilde bölgemizi buna döndürmeye çalışacaklar. Buna müsaade etmemeliyiz. Bay bay Kemal orada terör devleti kurdurmak için Amerika'yla anlaştı. PKK'yla ve PYD ile anlaştı" dedi.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu'ya eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Partililere Seslenen Soylu, ' Ben Amerika'nın yerinde olsam, Avrupa'nın yerinde olsam bende Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istemem. Gücü yeterse istemesin. Pazar akşamı ben o Amerika'yı da göreceğim. Hani o, biz Suriye'de, Kuzey Irak'ta teröristi etkisiz hale getiriyoruz ya. Onların generalleri ne yapıyorlar, hemen gidiyorlar, nereye' Taziyeye, kime? PKK'ya. Bu nedenle size söylüyorum. Ben sizin kardeşinizim, 14 Mayıs'tan sonra Allah izin verecek, reis tekrar Cumhurbaşkanı olduktan sonra orada Suriye'de ve Kuzey Irak'ta o Amerikan askerlerine, o generalleri salya sümük taziyeye defalarca göndermeyen namerttir" diye konuştu.

"TAM 100 YILLIK BİR KAOS AÇIYORLAR TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE"

Bakan Soylu, "Kıymetli hemşerilerim, sadece o kadar mı? Tayyip Erdoğan gitsin, kim gelsin? Şimdi kim gelecek? Bu CHP, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden bombaları atan yere Mehmetçik gitmesin diye teskereye hayır verdi. Verdi mi? Verdi. Kim verdi? Kimin talimatıyla? Bay bay Kemal'in talimatıyla verdi. Ne zaman? O zaman anlaşmayı yapmışlardı zaten, masanın anlaşmasını. Şimdi kim gelecek? Orada bir terör devleti kuracaklar doğru mu? Orada aynı zamanda, biz orayı güvenli koridor yaptığımız için, güvenli bölge yaptığımız için, tam 6 milyon Suriyeli, Halep'ten oraya geldi, şu anda orada yaşıyor. 1, orası terör devletinin olacak. 2, o bizim Misakı Milli sınırlarımızdan gelen Halep'teki Suriyelileri alacaklar, nereye gönderecekler? Türkiye'ye gönderecekler. Tam 100 yıllık bir kaos açıyorlar Türkiye'nin önüne. Tam 100 yıllık, nasıl Afganistan'da yapmışlarsa, nasıl Pakistan'da yapmışlarsa, nasıl Suriye'yi karıştırmışlarsa, Irak'a demokrasi getireceğiz dedi Amerika, hadi getirseydi bakalım. Karıştırdı Irak'ı. Nasıl Yemeni yapmışsa, nasıl Libya'yı yapmışsa, nasıl Lübnan'ı yapmışsa, nasıl yıllardır Filistin'i yapıyorsa aynı şekilde bölgemizi buna döndürmeye çalışacaklar. Buna müsaade etmemeliyiz. Bay bay Kemal orada terör devleti kurdurmak için Amerika'yla anlaştı. PKK'yla ve PYD ile anlaştı" dedi.

KILIÇ'DAN THE ECONOMİST'E TEPKİ

Etkinliğe katılan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, The Economist Dergisi'ne tipki göstererek, "Dün akşam The Economist dergisinin kapaklarını biliyorsunuz değil mi? Bazı Alman dergileri, Fransız dergilerinin kapaklarını biliyorsunuz. Sayın cumhurbaşkanımızın resmeden, gitmesini ve seçilmemesini için propaganda yapılan kapakları. Dün akşam Twitter hesabından The Economist yeni bir başlık attı. Ne attığını gördünüz mü? Başlık şu; 4 tane yuvarlak, 1.'si diyor ki, demokrasiyi kurtarın, 2.'si diyor ki, Erdoğan gitmeli, 3.'sü diyor ki, oy verin ve 4.'sü de Türkiye. Dolayısıyla değerli kardeşlerim burada çok değerli İçişleri Bakanımız var. Emniyet teşkilatımızın, güvenlik güçlerimizin canlarını ortaya koyarak bu ülkeyi bölmeye çalışanlarla verdiği mücadelenin, en önemli temsilcilerinden birisi. Tüm dünya olarak birleşip Cumhurbaşkanımızın karşısına geçmiş olanlara fırsat verecek misiniz?" diyerek vatandaşlardan destek sözü aldı.