İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 29 EKİM'DE TÜRKİYE'DE TEK BİR TERÖRİST KALMAYACAK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi. Gabar Dağı'nda terörü bitirdiklerini ve günde 8 bin 900 varil petrol çıktığını belirten Soylu, Burada Sizin huzurunuzda söylüyorum. Gök şahit olsun. Şu minareler şahit olsun. Şu çocuklar şahit olsun. Şu millet şahit olsun. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak dedi.

Ayazağa'da partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanımız dedi ki; Ayazağa'ya hususen benim kardeşlerime, benim selamlarımı, muhabbetlerimi ve sevgilerimi ilet, Cumhurbaşkanımızın muhabbetlerini ve sevgilerini iletiyorum. Türkiye son 12 yılda çok badirelerden geçti. Bunu hep beraber yaşadık, gördük. Neredeyse her yılımıza büyük bir imtihan, büyük bir sınav koydular. Gezi olaylarını koydular. Dediler ki Gezi olaylarında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapamazsınız dediler. Cumhurbaşkanımıza muhtıra verdiler. Gerçi, Cumhurbaşkanımız o muhtırayı aldı ve çöpün içine attı. Dediler ki, siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapamazsınız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı Size bir şey söyleyeyim, en çok da Kılıçdaroğlu geçiyor oradan dedi.

'MENDERES 1968 TÜRKİYE'YE YILINDA NÜKLEER SANTRALİ YAPACAKTI

Soylu, Adnan Menderes'in 1960'lı yıllarda nükleer santral yapacağını vurgulayarak, 1960'da darbe olmamış olsaydı, rahmetli Menderes 1968 yılında nükleer santrali yapacaktı Türkiye'ye. Türkiye kendi enerjisini kullansın, dışa bağımlı olmasın diye, elini dışarı açmasın, cari açığı azaltsın ve paramız bizde kalsın, aynen Sakarya Gaz Sahası gibi. Terörü temizledik. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda, günde 8 bin 900 varil petrol çıkıyor. 3 gün önce yeni bir müjde daha çıktı. Gabar-1 petrol kuyusundan Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı. Pandemi döneminde Çin üretimini durdurdu. Avrupa tutuştu. ve Türkiye ihracatını 168 milyar dolardı. Ne zaman pandemiye başlarken. Pandemi bittiğinde bu yıllarda Türkiye'nin ihracatı 254 milyara çıktı. Çünkü Avrupa başka bir yerden alamadı. Hem pandemiyle mücadele ettik, hem ürettik, hem ihracat yaptık, hem de istihdamımızı 26 milyondan 32 milyona çıkardık. Yani iş gücü kapasitemizi çıkardık. Türkiye hem pandemiyle mücadele etti, hem de ayakta kalma, gelişme ve kalkınma mücadelesini ortaya koydu. Burada Sizin huzurunuzda söylüyorum. Gök şahit olsun. Şu minareler şahit olsun. Şu çocuklar şahit olsun. Şu millet şahit olsun. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak dedi.