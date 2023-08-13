İstanbul için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 75 km'ye kadar çıkacak, çatı altlarında dolaşmayın

Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak hava dalgası yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. Megakent İstanbul bugün rüzgarlı bir pazar sabahına uyanırken, öğleden sonrası için yağış ve fırtına uyarısı yapan meteorolojik kaynaklar "30-40 kilometrelik bir rüzgar var ama 70-75 kilometreye kadar çıkabilecek. Fırtına esnasında çatı altlarında dolaşmayalım. Ağaç diplerine araçlarımızı park etmeyelim" uyarılarında bulundu.

İstanbul'da günlerdir devam eden sıcak hava dalgası yerini serin ve yağışlı havaya bırakırken, İstanbul bugün rüzgarlı bir pazar sabahına uyandı. Öğleden sonrası için yağış ve fırtına uyarısı yapan meteorolojik kaynaklar rüzgarın hızının 75 km'ye kadar çıkacağını belirtip "Çatı altlarında dolaşmayın" uyarısında bulundu.

"AĞAÇ DİPLERİNE ARAÇLARIMIZI PARK ETMEYELİM"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da öğleden sonra etkisini hissettirecek fırtınanın olumsuz etkilerine dikkat çekerek vatandaşları "Çatı altlarında dolaşmayalım. Ağaç diplerine araçlarımızı park etmeyelim." sözleriyle uyardı. Öte yandan Orhan Şen, Basra Körfezi'nden gelecek olan sıcak hava dalgasının başlayacağını söyleyerek etkilenecek olan illeri tek tek saydı.

"ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESEBİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Serin bir hava etkili. Havada bulut var. Nem biraz fazla, bugün İstanbul en fazla 29 derece olacak. Rüzgar var, Kuzey Doğu'dan yani poyrazdan; İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı çıkışından ve Ege kıyılarına kadar etkili olacak. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve bu şeritte rüzgâr etkili olacak. Zaman zaman fırtına şeklinde esebilir. 30-40 kilometrelik bir rüzgar var ama 70-75 kilometreye kadar çıkabilecek. Fırtına esnasında çatı altlarında dolaşmayalım. Ağaç diplerine araçlarımızı park etmeyelim. İstanbul'da öğleden sonra yağış var ama çok kuvvetli görünmüyor.

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Basra Körfezi'nden gelecek olan sıcak hava dalgası başlıyor. İç Anadolu, İç Ege doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusundaki şehirlerde aşırı derecelere ulaşabilecek. Malatya 44, Elâzığ 43, Ankara 38-39 derece olacak. Denizli-Afyon 38 dereceye, Konya 40 dereceye çıkacak. Buradaki insanlar dışarı çıkmasın önemli bir işleri yoksa. Önümüzdeki 5 gün sürecek bu sıcak hava dalgası. Beyaz ve bol giyinsinler. Bunun hissedilen sıcaklığı yok. Kuru hava olduğu için ne ölçüldüyse o olacak. İstanbul'da önümüzdeki 4-5 gün sıcaklık 30 dereceyi geçmeyecek. Olması gereken sıcaklıklar devam edecek."

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'Nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor..

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.