İSTANBUL-İBB MECLİSİ'NDE, GAZZE'YE KIZILAY ÜZERİNDEN YARDIM YAPMA TEKLİFİ GERGİNLİK YARATTI

Uğur GÜLBOY / İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Gazze'ye yapılması planlanan yardımın Kızılay üzerinden yapılması teklifi, CHP ve AK Parti meclis üyeleri arasında gerginliğe neden oldu. Toplantıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı altıncı oturumu, Meclis 2'inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında yapıldı. Oturumda, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu Belediyesinin 2024 mali yılı bütçeleri oylamaya sunularak kabul edildi. Mecliste aynı zamanda İETT'nin yeni otobüs alımı için 800 milyon lira iç borçlanma talebi ve İBB İştirak şirketlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanunu ile emekliliğe hak kazanan personelin tazminatlarının ödenebilmesi için 16 iştirak şirket adına toplam 896 milyon lira kredi kullanma teklifi oy birliği ile kabul edildi. Bu güne kadar 170 Milyon Euro borçlanma yetkisi verilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro inşa projesinin tamamlanabilmesi için artan maliyetler gerekçesiyle 200 milyon Euro artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma yetkisi, plan ve bütçe komisyonunda görüşüldükten sonra meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe komisyonunun ortak raporu ile Gazze'ye yapılacak insani yardım gündemi görüşülürken yardımın Kızılay üzerinden yapılması teklifi Cumhuriyet Halk Partisi ve Ak Parti meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu. Tartışmalar sonunda gündem maddesi 'Yardımların Kızılay ve AFAD üzerinden yapılması' şeklinde güncellenerek kabul edildi.

'ADI PEK ÇOK SKANDALLARLA ANILAN BİR KURUM'

Gazze'ye yapılacak olan yardımın Kızılay üzerinden yapılması teklifini eleştiren CHP meclis üyesi Filiz Öztürk Çelik, "Gazze'ye su, gıda, elektrik ve tıbbi yardım yapılması konusunda bir teklif geldi. Fakat bu teklif kabul edilmekle beraber, yardımın Kızılay üzerinden yapılması karara bağlandı. Tartışmak istemezdim ama bunları dile getirmek zorundayız. Kızılay hepimiz için manevi anlamda önemli bir kurum. Cumhuriyetten dahi önceye dayanan bir kurum. Fakat son yıllarda AK Parti hükümeti tarafından yönetilen ülkemizde Kızılay'ın adı çadır satan, battaniye satan, her türlü yolsuzlukla gündeme gelen, Ensar vakfı üzerinden vergi kaçırmak mı? Dersiniz veya İsmailağa cemaatine bağlı vakıflarda, derneklerde Kızılay'a ait yardım ürünlerinin bulunması mı? Dersiniz pek çok skandallarla anılan bir kurum. Hatta her türlü sel ve felaketin ardından ivedilikle İBAN verip yardım istemesine rağmen kendi bünyesinde bulunan taşınmazları da, vatandaşlara bağışlayan bir kurum. Bu söylediklerimin hiç biri iftira değil, Kızılay tarafından da kabul edilmiş ve sosyal medyalarında, ülke medyalarında da gündeme gelmiş konular. İnanın ki Kızılay'ın bile kendisine böyle bir görev verildiğinden haberi yok. Kızılay'ın bu konuda talebi yok, beklentisi yok iken neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yardımlar Kızılay üzerinden yapılmak istenir. Bu abesle iştigal bir konu, zira Kızılay'ın İstanbul'da topladığı yardımlar İBB tarafından 'Verin, biz dağıtalım' denilebilir mi? Cumhuriyet'in kurumlarını karşı karşıya getirmek, üstelik Kızılay'ın da hiçbir talebi yokken durumdan vazife çıkarmaktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu raporun öncelikle müdürlüğünden geldiği şekliyle oylanmasını teklif etmek isterim" dedi.

'ARKADAŞIMIZIN UCUZ SİYASET YAPMA TARZINI ÖNCELİKLE KINIYORUM'

Ak Parti İBB meclis üyesi Muhammet Kaynar ise, "Böyle bir gündemin konuşulduğu gündem maddesinde arkadaşımızın ucuz siyaset yapma tarzını öncelikle kınıyorum. Dünya'nın, insanlık tarihinin en vahşi katliamını yapan, soykırımcı ve işgalci İsrail'i lanetlemek yerine tutup burada Kızılay üzerinden bir takım eleştiriler yapmaya, hükümeti eleştirmeye çalışıyor. Arkadaşımıza tavsiyem şu, dünyada yardım kuruluşları vardır. Hristiyan ülkelerin yardım kuruluşu Kızıl Haç olarak ifade edilir. Müslüman ülkelerin de yardım kuruluşu Kızılay olarak ifade edilir. O, hilalden kaynaklanır. Bunu önce bir bilmesi gerekir. Zaten Kızılay, sadece Türkiye'ye mahsus bir organizasyon da değildir. Müslüman ülkelerin tamamında Kızılay vardır. Kızılay aracılığı ile buraya yardım yapılması meselesini bu kadar garip karşılamasını da ben garip karşılıyorum. Mesele Kızılay'ı eleştirmek veya Kızılay'ın kendine göre yanlış bulduğu bir uygulamayı eleştirmek değil, buradan başka ucuz siyaset çıkarmak. Türkiye'de ki bütün yardım kuruluşları zaten Kızılay üzerinden buraya yardım yapıyor. Kızılay dünya üzerinde ki sayılı organizasyonlardan bir tanesidir bu tür yardım faaliyetleri için. Biz Komisyon raporuna yardım faaliyetinin Türkiye Kızılay Derneği ifadesinden sonra gelmek üzere ve-veya AFAD üzerinden yürütülmesi şeklinde düzeltilerek oylanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İBB'NİN DE BU YARDIMLARI ALIP BÖLGEYE GÖTÜRÜP DAĞITACAK GÜCÜ, KUDRETİ, ALT YAPISI VAR'

Gündem maddesi hakkında son sözü alan CHP grup sözcüsü Mesut Kösedağı, "Konuştuğumuz konu, İsrail-Filistin savaşında uygulanan orantısız güçte mağdur olan özellikle kadın ve çocuklara insani yardım. Savaştan bahsediyoruz, bu işin siyaseti olmaz. Ama şu da var, tabi ki Muhammet beyin kaygılarını anlayabiliyoruz ama İBB'nin de bu yardımları alıp bölgeye götürüp dağıtacak gücü, kudreti alt yapısı var. Tabi ki burada AFAD ile koordinasyon sağlanacaktır. Bu meclis istemese de savaşın kendi durumundan dolayı bu sağlanacaktır. İBB olarak biz yardımımızı oraya yapalım, teklifi müdürlüğünden geldiği gibi oylayalım, zaten iki kurum kendi arasında irtibatı sağlayacaktır. Burada bunu konuşmak bile bizi üzüyor" diye konuştu.

7 İLÇE BELEDİYESİNİN 2024 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Belediye Meclisi'nde her ilçe için ayrı ayrı sunulan teklifler, oy birliğiyle kabul edildi. Sultangazi Belediyesi 3 milyar 180 milyon lira, Şile Belediyesi 1 milyar 245 milyon 485 bin lira, Şişli Belediyesi 3 milyar 250 milyon, Tuzla Belediyesi 2 milyar 950 milyon 149 bin lira, Ümraniye Belediyesi 5 milyar lira, Üsküdar Belediyesi 5 milyar lira, Zeytinburnu 3 milyar 600 milyon lira oldu. Oturum da son 7 ilçenin de 2024 mali yıl bütçesinin onaylanmasıyla, 39 ilçenin tamamı oy birliği ile kabul edilmiş oldu. Buna göre 39 ilçe arasında en yüksek bütçe 8 Milyar 387 Milyon 500 bin lira Esenyurt Belediyesinin olurken en düşük bütçe 175 milyon ile Adalar Belediyesinin oldu.

39 İLÇE'NİN 2024 MALİ YILI BÜTÇESİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Adalar Belediyesi 175 Milyon, Arnavutköy Belediyesi 3 Milyar 100 Milyon, Ataşehir Belediyesi 3 Milyar 670 Milyon, Avcılar Belediyesi 2 Milyar 460 Milyon, Bağcılar Belediyesi 5 Milyar 600 Milyon, Bahçelievler Belediyesi 5 Milyar 159 Milyon, Bakırköy Belediyesi 1 Milyar 80 Milyon, Başakşehir Belediyesi 5 Milyar 450 Milyon, Bayrampaşa Belediyesi 1 Milyar 800 milyon, Beşiktaş Belediyesi 3 Milyar 991 milyon, Beykoz Belediyesi 3 Milyar 980 Milyon, Beylikdüzü Belediyesi 3 milyar 335 milyon, Beyoğlu Belediyesi 2 milyar 600 milyon, Büyükçekmece Belediyesi 2 milyar 910 milyon 192 bin, Çatalca Belediyesi 1 Milyar 162 milyon 860 bin, Çekmeköy Belediyesi 2 Milyar 850 Milyon, Esenler Belediyesi 4 Milyar 700 Milyon lira, Esenyurt Belediyesi 8 Milyar 387 Milyon 500 bin lira, Eyüpsultan Belediyesi 4 Milyar 780 Milyon lira, Fatih Belediyesi 3 Milyar 210 Milyon lira, Gaziosmanpaşa Belediyesi 3 Milyar 800 Milyon lira, Güngören Belediyesi 1 Milyar 885 Milyon lira, Kadıköy Belediyesi 5 Milyar 554 Milyon lira, Kağıthane Belediyesi 3 Milyar 933 Milyon 748 bin lira, Kartal Belediyesi 3 milyar 536 milyon lira, Küçükçekmece Belediyesi 4 milyar 700 milyon lira, Maltepe Belediyesi 3 milyar 350 milyon lira, Pendik Belediyesi 4 milyar 800 milyon lira, Sancaktepe Belediyesi 4 milyar 446 milyon 431 bin lira, Sarıyer Belediyesi 3 milyar 148 milyon 86 bin lira, Silivri Belediyesi 2 milyar 998 milyon lira, Sultanbeyli Belediyesi 3 milyar 150 milyon lira, Sultangazi Belediyesi 3 milyar 180 milyon lira, Şile Belediyesi 1 milyar 245 milyon 485 bin lira, Şişli Belediyesi 3 milyar 250 milyon, Tuzla Belediyesi 2 milyar 950 milyon 149 bin lira, Ümraniye Belediyesi 5 milyar lira, Üsküdar Belediyesi 5 milyar lira, Zeytinburnu 3 milyar 600 milyon lira oldu.