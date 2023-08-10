İstanbul Huzur Denetimleri: Tur Teknelerine Yönelik Denetim Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz-Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'İstanbul Huzur' denetimleri kapsamında boğazda bulunan tur teknelerine yönelik denetim yaptı. 20.00 sıralarında başlayan denetim sırasında Fatih, Eminönü, Beşiktaş, Ortaköy ve Sarıyer açıklarında bulunan tur tekneleri ve yatların evrakları tek tek kontrol edildi. Teknelerde bulunan vatandaşları kimlikleri kontrol edilirken, yabancı uyruklu şahısların da pasaport, vize, oturma izni ve kayıldı oldukları ilin dışında olup olmadıkları kontrol edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel