"İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında aranan 269 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında aranan 269 zanlı yakalandı

'İstanbul Huzur' asayiş uygulamasında aranan 269 zanlı yakalandı

"İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

"İstanbul Huzur" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün 1. aşamada 19.00-21.00 saatleri arasında kent genelinde 185 noktada 2 bin 540 personel, 2 Deniz Limanı Şube botu ve polis helikopterinin desteğiyle sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada da 2 bin 455 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatleri arasında "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 197 bin 826 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli ile yoklama kaçağı 252 kişi yakalandı.

Aramalarda, 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, uzun namlulu silah ile 50 fişek, 339 gram uyuşturucu madde, 346 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 465 lira ele geçirildi.

13 araç trafikten men edildi

Uygulama kapsamında 28 bin 111 araç ve 190 motosiklet kontrol edildi. Toplam 984 araç ve motosiklet ile 63 sürücüye işlem yapılırken, 13 araç trafikten men edildi. Uygulamada, 1 milyon 196 bin 866 lira trafik cezası kesildi.

Uygulamalarda 1347 umuma açık yer denetlenirken 379 iş yerine idari işlem yapıldı, 31 kişiye ise 16 bin 814 lira para cezası verildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

İstanbul Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title