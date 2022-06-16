Hrant Dink Vakfı'na tehdit davası; 2 sanığa 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 şüpheli hakkında 3 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Savcı, sanıklar haklarında 'Nitelikli tehdit' suçundan dava açılmasına rağmen, eylemlerinin basit tehdit' suçunu oluşturduğu görüşünü açıkladı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar ile şikayetçi Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'in avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanık Ersin Başkan 30 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfı'na ait e-posta adresine mesaj göndererek yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine yönelik tehdit suçunu işlediği anlatıldı. Sanık Hüseyin Ateş'in ise Hrant Dink Vakfı'nın Instagram paylaşımını hedef alarak yorum yaptığı belirtildi.

SAVCI 'BASİT TEHDİT' DEDİ

İDDİANAME

İkinci tehdit olayını gerçekleştiren sanık Ersin Başkan ise Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde tehdit mesajı yollayarak 'İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit' suçundan tutuklanmıştı. İddianamede, sanık Başkan'ın 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. 21 Eylül 2020 tarihli ikinci duruşmada, iki sanığın da tahliyesine karar verilmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel