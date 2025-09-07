İstanbul Hemşehri Dernekleri'nden CHP'ye Kayyum Tepkisi

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) İstanbul Hemşehri Dernekleri Bileşenleri, 18.00 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giderek CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e desteklerini açıkladı. İl binası önünde yapılan ortak açıklamada "Kayyum uygulamalarına derhal son verilmesini, halkın iradesine saygı gösterilmesini, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesini talep ediyoruz." denildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl yönetiminin tedbiren görevden alınıp kayyum atandığının açıklanmasının ardından akşam saatlerinde çok sayıda çevik kuvvet ekibi il başkanlığı binasının çevresi ve önünü abluka altına almaya başladı. Bu ablukadan bir süre önce de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e destek ziyaretleri sürüyordu. O ziyaretlerden biri de İstanbul Hemşehri Dernekleri Bileşenleri tarafından yapıldı. İl binası önünde yapılan ortak açıklamada "Kayyum uygulamalarına derhal son verilmesini, halkın iradesine saygı gösterilmesini, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesini talep ediyoruz." denildi. Açıklama şöyle:

"Kayyum kararı yalnızca bir siyasi partiye değil, aynı zamanda halkın iradesine ve demokrasinin temel ilkelerine yönelik ağır bir müdahaledir"

"Bizler İstanbul'un dört bir yanından dayanışma, kültür ve kardeşlik için faaliyet yürüten hemşeri dernekleri olarak, demokrasinin, halk iradesinin ve hukukun üstünlüğünün savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum kararı yalnızca bir siyasi partiye değil, aynı zamanda halkın iradesine ve demokrasinin temel ilkelerine yönelik ağır bir müdahaledir. Seçilmiş yöneticilerin yerine atama yapılması, hukukun değil keyfiyetin göstergesidir. Bugün yaşanan bu hukuksuzluk sadece bir siyasi partiye değil, tüm yurttaşların demokratik haklarını hedef almaktadır. Biz hemşehri dernekleri olarak bu uygulamaları kabul etmiyoruz ve halkın iradesine sahip çıkıyoruz.

"Kayyum uygulamalarına derhal son verilmesini, halkın iradesine saygı gösterilmesini istiyoruz"

Demokratik süreçlerin işletilmediği, kayyum uygulamalarıyla halkın tercihinin yok sayıldığı bir ortamda toplumsal barış ve güven mümkün olamaz. Türkiye'nin geleceği ancak adaletin, hukukun üstünlüğünün ve demokratik değerlerin korunmasıyla inşa edilebilir. Bizler İstanbul Hemşehri Dernekleri Bileşenleri olarak şöyle diyoruz:

Kayyum uygulamalarına derhal son verilmesini, halkın iradesine saygı gösterilmesini, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesini talep ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının yok sayılması, toplum iradesinin yok sayılmasıdır. Biz adalet için, halkımız için susmayacağız. Biz birlikte yok olmayacağız. Tüm demokratik kamuoyunu, sivil toplum kuruluşlarını ve yurttaşlarımızı bu hukuksuzluğa karşı ortak tavır almaya çağırıyoruz. Hukuksuzluk varsa demokrasi yoktur."