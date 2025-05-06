İstanbul Havalimanları Ocak-Mart Döneminde 1 Milyon Ton Kargo Taşıdı

Türkiye'deki havalimanlarından icra edilen seferlerle ocak-mart döneminde taşınan 1 milyon 38 bin 913 ton kargo, posta ve yükünün yüzde 84'ü İstanbul'daki havalimanlarından geçti.

Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'daki havalimanları, taşınan toplam bagaj, kargo ve posta yükünden oluşan hava kargoda ana merkez olmayı sürdürüyor.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle bu yılın ocak, şubat ve mart döneminde iç hatta 40 bin 988 ton, dış hatta 713 bin 283 ton olmak üzere toplam 754 bin 271 ton yük nakledildi.

Havalimanında, 2024'ün aynı döneminde toplamda 814 bin 10 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan bu yıl ocak ile mart arasında icra edilen geliş-gidiş seferlerinde 34 bin 710 tonu iç, 81 bin 395 tonu dış hat uçuşlarıyla toplam 116 bin 105 ton yük nakledildi.

Geçen yılın aynı döneminde toplam 103 bin 41 ton bagaj, kargo ve postayı taşınan havalimanında yük miktarının yüzde 13 ve 13 bin 64 ton arttığı hesaplandı.

İstanbul'daki bu iki havalimanından yılın ilk çeyreğinde düzenlenen seferlerle taşınan yük miktarı, iç hatta 75 bin 698 ton, dış hatta 794 bin 678 ton olmak üzere toplam 870 bin 376 ton olarak belirlendi.

Geçen yılın aynı döneminde taşınan yük miktarı 917 bin 51 ton olarak istatistiklere yansıdı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki tüm havalimanlarından iç hatlarda 185 bin 779, dış hatlarda 853 bin 134 olmak üzere toplamda 1 milyon 38 bin 913 ton kargo, posta ve yük taşındı.

Bu dönemde, ülkedeki seferlerle taşınan yükün yaklaşık yüzde 84'ünün İstanbul'da bulunan iki havalimanından nakledildiği hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda bu yıl taşınan yük miktarına ise istatistiklerde yer verilmedi.

Ticari uçuşlar yüzde 4 arttı

Bu yılın başından itibaren İstanbul'un havalimanlarındaki ticari uçuşlarda artış sürdü.

İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ilk çeyreğinde iç hatta 24 bin 923, dış hatta 94 bin 451 olmak üzere toplam 119 bin 374 ticari uçuş düzenlendi.

Bu havalimanında geçen yılın aynı döneminde 25 bin 605'ü iç, 91 bin 253'u ise dış hatta olmak üzere toplam 116 bin 858 toplam ticari uçuş yapıldı.

Böylece İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen ticari uçuşlar 2 bin 516 sefer ve yüzde 2'lik artış gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yılın ilk 3 ayında iç hatta 24 bin 486, dış hatta 35 bin 229 olmak üzere toplam 59 bin 715 ticari uçuş icra edildi.

Geçen yılın aynı döneminde iç hatta 24 bin 846, dış hatta 30 bin 593 olmak üzere toplam 55 bin 439 uçuş düzenlenmişti. Ticari uçuşlar geçen yılın aynı dönemine göre 4 bin 276 seferle yaklaşık yüzde 8 arttı.

Atatürk Havalimanı'ndaki bu yılki ticari uçuşların bilgisi istatistikte yer almadı.

Bu dönemde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda toplam 179 bin 89 ticari sefer düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan 172 bin 297 ticari uçuş yapılmıştı.

Böylece İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş yönlü ticari uçuşlarda 6 bin 792 ve yüzde 4'lük artış kaydedildi.