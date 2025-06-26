İstanbul Havalimanları'nda Yolcu Sayısı ve Uçuşlar Artıyor

Bu yılın ilk 5 ayında 49 milyon 954 bin 750 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki iki havalimanını kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 502 bin 270 arttı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı 2025 yılının ilk 5 ayında 31 milyon 898 bin 425 yolcu kullandı. Bu yolculardan 6 milyon 386 bin 510'u iç, 25 milyon 511 bin 915'i dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın ilk 5 ayında 6 milyon 658 bin 652'si iç hatta, 24 milyon 559 bin 925'i dış hatta olmak üzere 31 milyon 218 bin 577 kişinin kullandığı İstanbul Havalimanı'nda bu yılın aynı döneminde yolcu sayısı artışı yüzde 2 oldu. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 4 azalırken, dış hatlarda yüzde 4 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen'in dış hat yolcu sayısında yüzde 20 artış

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bu yıl ocak-mayıs döneminde 18 milyon 56 bin 325 kişi kullanırken, bu yolculardan 7 milyon 757 bin 23'ü iç hatlardan, 10 milyon 299 bin 302'si dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın ilk 5 ayında 7 milyon 656 bin 934 iç hat, 8 milyon 576 bin 969 dış hat yolcusu bu havalimanında misafir edilmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın aynı döneminde ağırlanan yolcu sayısı dış hatlarda 1 milyon 722 bin 333 artış gösterirken, dış hatlar yolcusunun yüzde 20, iç hatlar yolcusunun yüzde 1 arttı.

İstanbul'daki iki havalimanından bu yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 14 milyon 143 bin 533, dış hatlarda ise 35 milyon 811 bin 217 olmak üzere toplam 49 milyon 954 bin 750 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 47 milyon 452 bin 480 olan İstanbul'dan uçan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 502 bin 270 artmış oldu. Bu artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'ten fazla hesaplandı.

Uçuş sayıları da arttı

Bu yılın ilk 5 ayındaki yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul havalimanlarında sefer sayıları da artış gösterdi.

İstanbul Havalimanı'nda bu yıl 5 aylık dönemde iç hatlarda 46 bin 257, dış hatlarda 166 bin 721 sefer düzenlendi. Bu havalimanında toplamda 212 bin 978 uçuş gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk 5 ayında 207 bin 854 seferin yapıldığı İstanbul Havalimanı'nda bu senenin aynı döneminde 5 bin 124 uçuş artışı kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 43 bin 868 iç, 61 bin 410 da dış hat olmak üzere 105 bin 278 sefer yapıldı.

2024'ün aynı döneminde bu havalimanından toplam 96 bin 963 uçuş icra edilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında geçen seneye göre 8 bin 315 sefer artış oldu.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 6 bin 32, dış hatlarda 4 bin 853, toplamda ise 10 bin 885 sefer icra edildi. Geçen yılın aynı döneminde burada toplam 10 bin 776 uçuşun icra edildiği kayıtlara geçmişti.

Toplam uçuş sayısı

İstanbul'daki havalimanlarından bu yılın ocak-mayıs döneminde 329 bin 141 uçuş yapılmış oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 315 bin 593'tü.

Böylece bu yılın 5 ayında gerçekleştirilen sefer sayısı geçen seneye göre 13 bin 548 artışla, yaklaşık yüzde 5 olarak hesaplandı.