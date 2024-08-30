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İstanbul Havalimanı, Zafer Yolu Projesiyle Kütahya'daki Okula Destek Verdi

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kütahya'daki Fuat Paşa Ortaokulu'na ilişim teknolojileri sınıfı ve kütüphane oluşturarak destek verdi. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütüldü ve gelecek yıllarda diğer köy okullarında da devam edecek.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 3 yıl önce başlattığı "Zafer Yolu" projesi kapsamında, Kütahya'daki Fuat Paşa Ortaokulunda ilişim teknolojileri sınıfı ve kütüphane oluşturuldu.

İga'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'de Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen proje, Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar'ın Garipçe köyündeki okulun temel tadilatlarının yapılması, modern bir bilgisayar laboratuvarı ve spor salonu inşa edilmesiyle hayata geçirildi.

Büyük Taaruz rotasını takip eden proje, Afyonkarahisar Sinanpaşa'daki Kınık Köy Okulu ve Karacaören İlkokulundaki çalışmalarla devam etti.

Proje kapsamında bu sene de İGA tarafından, Kütahya'daki Fuat Paşa Ortaokuluna, bilişim teknolojileri sınıfı ve 3 bin kitaplık kütüphane kuruldu.

Proje, gelecek yıllarda da Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir köy okullarıyla devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla kutlanıyor

Bu arada, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı bayraklarla donatıldı, terminaldeki yolculara bayrak dağıtıldı.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi verdiği Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde, bando eşliğinde yürüyüş de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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