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İstanbul Havalimanı sefer sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı sefer sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25-31 Temmuz 2022 döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1335 uçuş ile 1. olmuştur. THY A.O. ise günlük ortalama 1512 uçuş ile en fazla uçuş düzenleyen havayolu şirketleri arasında 3. sırada yer almıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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