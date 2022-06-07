İstanbul Havalimanı'ndan pandemi sonrası ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden 286 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hacı adayları havalimanında duygu dolu anlar yaşadı. Kovid-19 nedeniyle entübe edilen ve hastanede yaşam mücadelesini kazanan hacı adayı Ayfer Gül, "Çok sıkıntılı anlar geçirdim. Ancak rabbim bu sene bu mutluluğu nasip etti" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. İstanbul Havalimanı'ndan giden ilk hac kafilesi için tören düzenlendi. Suudi Arabistan Havayolları Saudia'nın tarifeli seferiyle 10.10'da Medine'ye giden 286 hacı adayının uğurlama törenine İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

HACI ADAYLARININ DUYGU DOLU ANLARI

VEFAT EDEN ANNE VE BABALARININ YERİNE HAC GÖREVLERİNİ YAPACAKLAR

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dualar eşliğinde hacı adayları uğurlandı. Törende konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Törenin sonunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, hacı adaylarına gül dağıttı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel