İstanbul Havalimanı'nda 'Zaferin adı Türkiye' Sergisi Büyük İlgi Gördü

İstanbul Havalimanı'nda 'Zaferin adı Türkiye' Sergisi Büyük İlgi Gördü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında açılan sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar fotoğraflarla anlatıldı. Yolcuların ilgisi yoğun oldu.

İSTANBUL Havalimanı'nda açılan 'Zaferin adı Türkiye' adlı sergiye yerli ve yabancı yolcular ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca İstanbul Havalimanı'nda bir sergi açıldı. Sergide 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan fotoğraflar yer aldı. Askeri personel sergiyi gezen yolculara o güne dair bilgilendirmelerde bulundu. Sergiye yolcular büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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