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İstanbul Havalimanı'nda Yaz Tatilinin Son Gününde Yoğunluk

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İstanbul Havalimanı'nda yaz tatilinin sona ermesi ve yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor. İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler çeşitli önlemler alırken, Havaist firması da ek seferler düzenledi. Bugün havalimanında 1500'ün üzerinde uçak seferi yapılması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda, yaz tatilinin sona ermesi ve yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlayacak olması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Havalimanının iç hatlar gelen yolcu katında oluşan yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler çeşitli önlemler aldı.

İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

Havalimanı ile kent arasında otobüsle servis hizmeti veren Havaist firması da ek seferler düzenledi.

Bugün İstanbul Havalimanı'nda 1500'ün üzerine uçak seferi yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı Havacılık Ulaşım Güncel Yaşam İGA

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