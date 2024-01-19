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İstanbul Havalimanı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

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İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte yolcu yoğunluğu yaşandı. Tatili yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyen aileler havalimanına akın etti.

İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu yaşandı.

Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tatili yurt içi ve yurt dışında değerlendirmek isteyen aileler öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde check-in ve bagaj işlemlerini yaptı. Yarı yıl tatilini ailesiyle birlikte Denizli'de olacaklarını ifade eden Öğretmen Emel Şuözer, "Memlekete gidiyoruz. Buradan öğrencilerime sesleniyorum tatilde iyi dinlensinler, ikinci dönem onları bekliyoruz" dedi.

Adıyaman'a giden Ahmet Oğuz ise, "Adıyaman deprem bölgesi olduğu için ailem depremzede. Onları ziyaret edeceğiz. Çocuklarla birlikte annemi ve babamı görmeye gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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