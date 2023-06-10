İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: Kurye Yolcunun Midesinde 820 Gram Kokain Bulundu

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcunun midesinde 820 gram kokain ele geçirildi. Yolcunun uyuşturucuyu yutarak kuryelik yaptığı tespit edildi.