İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 820 gram kokain çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu yutarak kuryelik yaptığı tespit edilen şahsın midesinden 820 gram kokain çıktı. Şahıs tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu yutarak kuryelik yaptığı tespit edilen şahsın midesinden 820 gram kokain çıktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu yakın takibe aldı.

Ekipler, gümrük kontrol noktasında durdurdukları ve üzerini aradıkları şahsın karın bölgesinde şişkinlik olduğunu fark etti. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şahsın çok sayıda kapsül yuttuğu belirlendi.

Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonrası kapsüllerde 820 gram kokain bulunduğu ortaya çıktı.

Şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.