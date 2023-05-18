İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda farklı türden toplam 7 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince yapılan ilk operasyonda, Türkiye'den yurtdışına gitmek üzere İstanbul Havalimanına gelen bir yolcunun bagajı yapılan analizler neticesinde şüpheli olarak değerlendirildi. Bagaj yolcuya ulaşmadan önce bagaj dağıtım noktasında açıldığında bagajın altına ilave bir taban oluşturulduğu ve bu taban ile bagaj arasına zula yapıldığı tespit edildi. Zuladan çıkarılan plaka şeklindeki cisimlerin içinde bulunan toz haldeki maddelerden alınan örneğin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazında analizinin yapılması sonucu maddenin kokain olduğu belirlendi. Toplamda 1 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

MÜZİK ALETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul Havalimanı'ndaki diğer operasyonda kargo bölümünde bir gönderiyi riskli olarak değerlendirdi. İçerisinde müzik aleti 'org' olan gönderi detaylı incelemeye tabi tutuldu. Ekiplerinin dikkatinden kaçmayan ve org içerisine gizlenmiş 640 gram ağırlığında 3 bin 800 adet captagon hap yakalandı. Operasyonlarını sürdüren ekipler yurtdışından Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir kişinin valizi ve sırt çantasında yaptıkları aramada zulalanmış vaziyette 2 kilo 240 gram esrar ele geçirildi. Gümrük Muhafaza NarkoKİM personellerinin havalimanı kargo bölümünde yaptığı aramada ise bir valizin astar kısımlarının içerisinde bulunan küçük bez parçalarına emdirilmiş halde 3 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda Gümrük Muhafaza ekiplerinin görev dostları hassas burunlu narkotik dedektör köpekleride önemli katkı sağlarken, olaylara ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3 ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.