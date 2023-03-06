İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇAY OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ KARGODAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

GÜMRÜK Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında içinde çay olduğunu söylenilen kargoda çayın içerisine gizlenmiş metamfetamin bulundu. Operasyon kapsamında toplam 195 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı gümrük ekipleri, risk analiz ve hedefleme çalışmaların kapsamında bir kargo gönderisini yakın takibe aldı. Yurt dışına gönderilmek üzere geçici depolama alanına gelen ve çay olarak beyan edilen söz konusu kargoyu ekiplerin şüphesi üzerine narkotik köpekler kontrol etti. Narkotik köpeklerin kargo kutularına yoğunlaşıp tepkiler vermesi üzerine detaylı arama başlatan ekipler, kutularda bulunan çayın içerisinde beyaz renkte toz maddeler tespit etti. Bunun üzerine, çaya uyuşturucu gizlenmiş olabileceği şüphesiyle uyuşturucu madde tespit kitiyle analiz gerçekleştirilirken, analiz neticesinde çayın içinde metanfetamin olduğu ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonu genişleten ekipler, şüphelilerden birinin evinde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada yine çayın içinde gizlenmiş metamfetamin yakaladı. Ekiplerin bağlantılı olarak gerçekleştirdiği iki operasyonda toplam 195 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden biri tutuklandı.