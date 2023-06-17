İstanbul Havalimanı'nda Tatil Yoğunluğu

2022-2023 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından memleketlerine ve tatile gitmek isteyen vatandaşlar sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Öğrenciler ve öğretmenler için tatilin başlaması ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki havalimanlarında da hareketlilik arttı.

İstanbul Havalimanı'nda, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından memleketlerine ve tatile gitmek isteyen vatandaşlar sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler için tatilin başlaması ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki havalimanlarında da hareketlilik arttı.

Okulların kapanmasıyla hem yaz hem de Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Yolcular, havalimanı binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

Ekipler, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için büyük çaba harcadı.

"Ailemin yanına, memlekete gidiyorum"

Tatil için İstanbul Havalimanı'ndan Isparta'ya giden öğretmen Nur Sarı, eğitim ve öğretim yılı bittiği için memleketine gideceğini söyledi.

Öğrencilerinden tatilde bol bol dinlenmelerini isteyen Sarı, "Tüm öğrencilerime başarılar ve iyi tatiller diliyorum. Enerjik bir şekilde tekrar okula başlamalarını istiyorum. Kurban Bayramı tatili için ailemin yanına, memlekete gidiyorum. Öğrencilerim bu süreçte biraz oynayıp rahatlasınlar. Stres attıktan sonra ufak tekrarlar yapsalar iyi olur." diye konuştu.

"Güzel geçen bir eğitim-öğretim yılı oldu"

Memleketi Gaziantep'e gideceğini belirten öğretmen Buse Küspeci, öğrencilerine ve ailelerine iyi bir tatil diledi.

Tatilde öğrencilerine kitap okumalarını tavsiye eden Küspeci, "Ben de memleketime gidiyorum. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Güzel geçen bir eğitim-öğretim yılı oldu. Öğrencilerimle iyi anlaştım. Onları seviyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'ndan ailesiyle Van'a giden Merve Tongaç da "Tatilde sürekli evde kalmayacağım, gezeceğim." dedi.