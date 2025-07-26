İstanbul Havalimanı'nda Tarihi Rekor: 271 Bin 836 Yolcu
İstanbul Havalimanı, dün 271 bin 836 yolcu ile tüm zamanların yolcu sayısı rekorunu kırdı. İGA'nın paylaşımında, bu başarı ülkemizin küresel havacılıkta ön plana çıkmasına katkı sağladığı vurgulandı.
İstanbul Havalimanı'nda dün 271 bin 836 kişi misafir edilerek tüm zamanların yolcu sayısı rekoru kırıldı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanının yolcu sayısında tarihi rekorun kırıldığı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Tarihi Günlük Rekor, İstanbul Havalimanı, dün yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kırarak önemli bir kilometre taşına imza attı ve bir günde 271 bin 836 yolcuyu ağırladı. Ülkemizi küresel havacılıkta ön plana çıkarmak büyük bir gurur kaynağıdır."
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel