İstanbul havalimanlarında uçuşlar sorunsuz devam ediyor

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürerken, kentteki hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

İstanbul'da aralıklarla yağan kar, havalimanlarındaki uçuşlarda aksamaya yol açmadı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bugün planlanan uçuşlar sorunsuz şekilde devam ediyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın karla mücadele ekipleri başta apron bölgesi olmak üzere havalimanında hazır bekletiliyor.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, uçuşu bulunan yolcular uyarılarak, bugün ve 19 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle havalimanına gelmeden önce ilgili havayolu şirketleri ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri istendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda bugün ve 19 Mart Cumartesi günü azaltma yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bugün ve yarın toplam 233 tarifeli sefer iptal edilmişti.