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İstanbul Havalimanı'nda oy sayımına devam ediliyor

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullandığı İstanbul Havalimanı'nda oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle bitti. Oy sayımı ise devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda oy sayımına devam ediliyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullandığı İstanbul Havalimanı'nda oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle bitti. Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından oy sayımına devam ediliyor.

20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların havalimanında oylarını kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Havalimanında 15 bini aşkın seçmen oy kullandı. İstanbul Havalimanı'nda kurulan 12 sandıkta oyların sayımına devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Güncel

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