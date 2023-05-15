İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KULLANILAN OYLARIN ORANLARI

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28'inci dönem milletvekili seçimleriyle ilgili yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda kullandığı oyların sonuçları açıklandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28'inci dönem milletvekili seçimleriyle ilgili yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda kullandığı oyların sonuçları açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy aldı.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oy verme işlemleri dün saat 17.00'de sona erdi. 18 bin 81 oy geçerli sayılırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511 oy aldı.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy çıktı.

Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 417 oy alırken Muharrem İnce'ye ise 152 oy verildi.

Milletvekili seçimlerinde ise CHP 6 bin 424, AK Parti 6 bin 321, İYİ Parti 1191, MHP 1151, Yeniden Refah Partisi 285, Yeşil Sol Partisi 1010, Türkiye İşçi Partisi 819, Zafer Partisi 229 ve BBP 88 oy aldı.