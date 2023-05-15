İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oyların oranları

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 28'inci dönem milletvekili seçimleriyle ilgili yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda kullandığı oyların sonuçları açıklandı.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oy verme işlemleri dün saat 17.00'de sona erdi. 18 bin 81 oy geçerli sayılırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511 oy aldı.