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İstanbul Havalimanı'nda Kongo'dan Getirilen 309 Papağan Ele Geçirildi

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İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, Kongo'dan getirildiği belirlenen 309 adet Jako türü papağan ele geçirildi. Papağanların Irak ve Tayland'a gönderileceği belirlendi.

İSTANBUL Havalimanı'nda Kongo'dan getirildiği belirlenen ve ülkeden çıkışı kısıtlanmış olan 309 adet Jako türü papağan ele geçirildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kargo bölümünde koliler arasında özel bölmelerde bulunan papağanların 5 tanesinin öldüğü belirlendi. Papağanların Irak ve Taylan'da gönderileceği belirlendi.

İstanbul Havalimanı kargo bölümünde, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 309 papağan ele geçirildi. 4 Ağustos'ta Havalimanı'nın kargo bölümünde yapılan incelemelerde, kolilerin gizli bölmelerinde 5'i ölü 309 jako papağanı bulundu. Kargoya ait evraklar incelendiğinde, uluslararası dolaşımı ve ticareti için zorunlu olan 'CITES' belgelerinin bulunmadığı anlaşılan papağanlara el konuldu. Kongo'dan transit olarak ülkemize gelen papağanların buradan Irak ve Tayland'a gönderileceği belirlendi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin (CITES) Poicephalus gulielmi (Jardine) papağan türü için düzenlenmiş belgelerinin olduğu, ancak papağanların Kongo'dan çıkışı kısıtlanmış olan Jako türüne ait olduğu tespit edildi. El konulan papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilerek Polonezköy'de özel bir hayvanat bahçesindeki yediemin alanında karantina altına alındı. Burada bakıcılar tarafından günlük beslenme programı hazırlanan papağanlar, çeşitli kuruyemiş, meyve ve özel yemlerle besleniyor. Papağanların karantina sonrasında kalıcı olarak belirlenecek yeni yaşam alanlarına gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı İstanbul Tayland Irak Dünya Güncel Haberler

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