İstanbul Havalimanı'nda Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kentte etkili olan kar yağışına rağmen yolcuların seyahat planlarının aksamaması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda kar operasyonu hava tarafında toplam 404 personel ve 179 araçtan oluşan filoyla titizlikle yürütülüyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, uçuşların aksamasız ve güvenli şekilde devam etmesi için tam kapasite çalışıyor. Terminal operasyonunda görevli 44 kişilik ekip ise kara tarafında çalışmalarını sürdürüyor.

Havalimanında buzlanmaya karşı özel solüsyonla yıkanarak sefere hazırlanan uçaklar, pist başına gelerek kalkış için sıraya giriyor. Apronda bekletilen araç ve ekipmanlarla pist ve taksi yollarında biriken karlar temizleniyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmazken, bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarında diğer meydanlardan kaynaklanan iptal ve gecikmelerin söz konusu olduğu öğrenildi.