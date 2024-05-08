İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövde Üzerine İndi

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağının gövde üzerine iniş yapmasıyla ilgili, " İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor." dedi.

Gül, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği 2024'ün ilk 4 ayı emniyet değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağının iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptığını hatırlatarak, "Bununla ilgili havalimanındaki son durum nedir, uçuşlara açık mı?" sorusu üzerine Gül, şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor. Burada da ön tekerlerinden çıkan arızandan dolayı inişinde ufak bir problem oldu. Herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir mal kaybı yok. Çok şükür korkulacak bir durum yok."