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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu. Planlı seferler sorunsuz şekilde yapıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı yer yer etkisini gösterdi. O noktalardan biri de İstanbul Havalimanı ve çevresi oldu. Kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında olumsuzluk yaşanmazken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri kar mücadele çalışmaları kapsamında ekipleri hazır halde bekletiyor. MADKOM kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 233 sefer iptal edilirken, planlı seferler ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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