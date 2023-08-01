İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Kişi Serbest Bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan 3 kişi, yurt dışından getirdikleri kaçak ürünlerle ilgili olarak serbest bırakıldı. Operasyonda birçok elektronik eşya ve diğer ürünlere el konuldu.