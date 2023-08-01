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İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Ürün Operasyonu: 3 Kişi Serbest Bırakıldı

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İstanbul Havalimanı'nda yakalanan 3 kişi, yurt dışından getirdikleri kaçak ürünlerle ilgili olarak serbest bırakıldı. Operasyonda birçok elektronik eşya ve diğer ürünlere el konuldu.

İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışından getirdikleri kaçak ürünlerle yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen S.C.Ö, H.Ş. ve N.Y'yi durdurarak üstlerini ve valizlerini aradı.

Aramada 43 akıllı saat, 4 PlayStation 5, 27 PlayStation 5 oyun kolu, 76 PlayStation 5 oyun CD'si, 6 cep telefonu, 38 elektronik sigara, 15 parfüm, 7 oyun konsolu ve aparatları, 2 kablosuz kamera mikrofonu, 1 sanal gerçeklik gözlüğü, 1 PlayStation kulaklığı, 1 fotoğraf makinesi, 1 aksiyon kamerası ele geçirdi.

Gümrüksüz olan ürünlere el konuldu, söz konusu 3 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel

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