İstanbul Havalimanı'nda Kaçak İlaç Operasyonu: 5 Gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda Kaçak İlaç Operasyonu: 5 Gözaltı
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İstanbul Havalimanı'nda, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ve faturasız çok sayıda ilaç ele geçirildi. 12 milyon lira değerindeki ilaçlara el konulurken, operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda, Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan, faturasız ve soğuk zincire tabi olan kanser, kansızlık, kemik erimesi ve kök hücre tedavilerinde kullanılan çok sayıda ilaç ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında denetim yaptı.

Ekiplerin 29 Mayıs'taki denetimlerinde, yurt dışına çıkmak için havalimanına gelen 5 kişiye ait 7 valizde arama yapıldı. Aramada, kanser, kansızlık, kemik erimesi, romatizma, karaciğer, migren ve kök hücre tedavilerinde kullanılan 134 kutu ilaç, 167 çözelti, 36 enjeksiyonluk ilaç, 900 kapsüllük ilaç, 7 bin 200 cam ampul ilaç ile çok sayıda ilaç kutusu ele geçirildi.

Bazı ilaçların faturasız oldukları ve Sağlık Bakanlığı onayı bulunmadığı, bazılarının ise hastane kullanımı dışında ruhsatsız kabul edilen grupta yer aldığı, büyük kısmının da soğuk zincir grubunda olduğu belirlendi.

Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ekipler, ilaçları yurt dışına çıkarmaya çalışan R.E, H.B, A.E, X.W. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2'si hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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